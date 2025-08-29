ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Első világháborús tengeralattjáró roncsát készülnek kiemelni a Watt-tengerből

Infostart / MTI

Az 1911-ben készült tengeralattjárót eredetileg át kellett volna adni a győzteseknek, ám végül soha nem érkezett meg Nagy-Britanniába.

Úszódaruval készülnek kiemelni egy első világháborús német tengeralattjárót Scharhörn szigete mellett a Watt-tengerből – közölte csütörtökön Dominik Schröder, a hajózásért és víziutakért felelős német főigazgatóság szóvivője.

„A roncs nagyjából 20 méteres mélységben van” – mondta Dominik Schröder, aki szerint a Német Császári Haditengerészet U16 jelű tengeralattjárójáról van szó, amely 1919-ben süllyedt el a Hamburg tartományhoz tartozó szigettől északra.

Az elkövetkezendő napokban az úszódaru kiemeli a mintegy 57 méter hosszú roncsot a tengerfenékről és Cuxhaven kikötőjébe viszi azt.

Dominik Schröder szerint a kiemelést megelőzően különleges felszereléssel meg kell tisztítani a roncs környékét, hogy acélhuzalokat húzhassanak át a tengeralattjáró alatt, amelyek segítségével a felszínre hozhatják majd.

A roncsot néhány hete találták meg a német Szövetségi Hajózási és Hidrográfiai Hivatal (BSH) szakemberei egy rutinellenőrzés során. A hatóság rendszeresen végez felméréseket hajókkal esetleges tenger alatti akadályok után kutatva.

Dominik Schröder szerint a tengeralattjáró törzse még épnek tűnik, a kiemelést követően pedig le fogják bontani, bár eredetileg egy múzeumnak ajándékozták volna. Az illetékes hangsúlyozta, ez az első alkalom, hogy ilyesmit emelnek ki a tenger fenekéről.

Az U16 1911-ben készült Kielben. Az első világháború után, 1919-ben át kellett volna adni a győztes hatalmaknak Nagy-Britanniában, de útközben elsüllyedt. Dominik Schröder hangsúlyozta, hogy a főigazgatóság szerint az U16-on valószínűleg nem haltak meg emberek, a legénység még időben elhagyta a fedélzetet. „Ugyanakkor még senki nem kukkantott be oda” – tette hozzá.

2025. augusztus 29. 08:36
