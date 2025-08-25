ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Már a fegyverviselésben is engedékenyebb a kormányzat a washingtoni helyzet miatt

Infostart

Eredetileg a hajléktalanság felszámolása miatt vetette be a fővárosban a katonákat Donald Trump, a rendőrség irányítását is átvette a kormányzat.

A Washingtonba vezényelt Nemzeti Gárda katonái vasárnap elkezdték viselni a fegyvereiket – írja a CNN tudósítása nyomán a hvg.hu. A hírt a missziót végrehajtó közös műveleti csoport szóvivője közölte. Pete Hegseth védelmi miniszter a múlt héten engedélyezte ezt a Nemzeti Gárdának, akiket Donald Trump amerikai elnök bűnözésellenes programja részeként vezényeltek a fővárosba.

Az amerikai védelmi minisztérium iránymutatása szerint a Nemzeti Gárda tagjai akkor viselhettek fegyvert, ha azt a körülmények indokolták.

A haderő Washingtonba vezénylését augusztus elején rendelte el Donald Trump elnök, többek között azért, hogy eltüntessék a hajléktalanokat. Két nappal később meg is jelentek az utcákon a katonák, és

szövetségi ügynökökkel karöltve kezdték el felszámolni a hajléktalantáborokat, ellenőrzőpontokat létesítettek és erősítették a rendfenntartást.

Az elnök azzal indokolta a Nemzeti Gárda bevetését, hogy nagyon megnőtt a fővárosban a bűnözés, azonban az elmúlt évek statisztikái éppen ennek az ellenkezőjét mutatják. Ennek ellenére az elmúlt napokban páncélozott járművek sorakoztak fel műemlékek és a turisztikai látványosságok közelében, a népszerű szórakozóhelyeknél ellenőrzik az autósokat, az égen rendőrségi helikopterek szállnak. Összesen mintegy 800 katona és további 500 szövetség ügynök vesz az akciókban részt.

A gárda bevetése után a városi rendőrség irányítása is szövetségi kézbe került. Pam Bondi amerikai főügyész a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vezetőjét nevezte ki a város „sürgősségi rendőrfőnökének”, a döntés ellen a város pert indított.

