2025. augusztus 21. csütörtök
Szofija Kuresi indiai tábornok beszél a pakisztáni célpontokra mért indiai légicsapásról tartott sajtóértekezleten Újdelhiben 2025. május 7-én, miután hajnalban India megelőző csapásokat mért terroristák infrastruktúrájára Pandzsáb pakisztáni tartományban és Kasmír pakisztáni fennhatóságú részén.
Nyitókép: MTI/AP/Manis Szvarup

India új ballisztikus rakétát tesztelt, és elég fenyegetőt üzent Kínának

Infostart / MTI

Nem elég a két Korea közötti, a kínai–tajvani és az indiai–pakisztáni feszültség, tovább éleződik a helyzet a Távol-Keleten.

India bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, amely üzembe helyezése után nukleáris robbanófejjel elérheti Kína bármely részét.

Az Agni-5 típusú rakétát sikeresen indították Orisza államból, India keleti részén. A hatóságok közölték, hogy a rakéta „minden működési és műszaki paramétert teljesített”.

India az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a Quad (Négyek) nevű biztonsági szövetségnek, amelyet Kína ellensúlyaként tekintenek.

India és Kína, a világ két legnépesebb országa, Dél-Ázsia befolyásáért versengenek. Kapcsolataik 2020-ban romlottak meg, miután véres összecsapás történt a két ország határán.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor a két ország közeledni kezdett egymáshoz, tavaly októberben Narendra Modi indiai miniszterelnök öt év után először találkozott Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel egy oroszországi csúcstalálkozón. Modi várhatóan a hónap végén teszi első látogatását Kínába 2018 óta, hogy részt vegyen a regionális biztonsági szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.

