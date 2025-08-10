Börtönre ítélték a volt miniszterelnököt Csádban

Bűnösnek találták "gyűlöletkeltő és idegengyűlölő üzenetek terjesztésében" és "gyilkosságban való bűnrészességben" a mandakaói tragédiával kapcsolatban, ahol májusban 42 ember halt meg egy közösségek közötti konfliktusban.

"Ügyfelünket megalázták, gyalázatos módon bántak vele" - nyilatkozta az AFP-nek Francis Kadjilembaye, a védelem ügyvédeinek koordinátora. Hozzátette: "Ügyfelünket üres vádak, feltételezések és bizonyítékok hiányában ítélték el".

Succes Masrát 1 milliárd CFA-frank (600 millió forint) pénzbírságra is ítélték.

A vád pénteken 25 év börtönbüntetést kért Masraára és a többi vádlottra.

A per két részből áll: az egyikben mintegy hetvenen állnak vád alatt. Őket azzal gyanúsítják, hogy részt vettek a május 14-i mészárlásban, a másikban pedig Succes Masra áll vád alatt, akit azzal gyanúsítanak, hogy a mészárlásra buzdított.

Május 14-én 42 ember, "többségükben nők és gyermekek" vesztették életüket Mandakaóban, a Logone-Occidental délnyugati régióban a csádi igazságszolgáltatás szerint.

A Les Transformateurs párt május 16-án letartóztatott vezetőjét csütörtök óta "gyűlöletkeltés, lázadásra buzdítás, fegyveres bandák létrehozása és bűnrészesség, gyilkosságban való bűnrészesség, szándékos gyújtogatás és sírok meggyalázása" vádjával állították bíróság elé.

A bíróság egy 2023-ból származó hangfelvételt mutatott be Masra vád alá helyezésére. Az ellenzéki párt elnöke többek között azt mondta: "Tanuljunk meg mindannyian fegyvert használni (...), legyünk mindannyian védőpajzsok".

Csütörtökön, amikor először állt a bíróság elé, Succes Masra, hagyományos fehér ruhában, kijelentette: "Önök előtt áll egy ember, aki hisz az igazságszolgáltatásban. Nem ismerem el a velem szemben felhozott vádakat".

A május közepe óta fogva tartott ellenzéki politikus egyhetes éhségsztrájkot tartott. Június 19-én ügyvédei ideiglenes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyet elutasítottak.

A Franciaországban és Kamerunban tanult Masrát öt hónappal a tavaly májusi elnökválasztás előtt nevezték ki miniszterelnökké. Maga is indult jelöltként az ellenzék által bojkottált választáson, amelyen a jelenleg is hatalmon lévő Mahamat Idriss Déby Itnót nyilvánították győztessé a szavazatok több mint 60 százalékával.

Évek óta a 41 éves Masra az egyetlen olyan ellenzéki politikus Csádban, aki képes ezreket mozgósítani tüntetésekre a fővárosban.