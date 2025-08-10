ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Prison Cell Bars - Black and White
Nyitókép: DanHenson1/Getty Images

Börtönre ítélték a volt miniszterelnököt Csádban

Infostart / MTI

Csádban húsz év börtönre ítélték Succes Masra volt miniszterelnököt, a közép-afrikai ország fő ellenzéki pártjának vezetőjét szombaton a n'djamenai bíróságon - számolt be az AFP francia hírügynökség tudósítója, aki jelen volt a tárgyaláson.

Bűnösnek találták "gyűlöletkeltő és idegengyűlölő üzenetek terjesztésében" és "gyilkosságban való bűnrészességben" a mandakaói tragédiával kapcsolatban, ahol májusban 42 ember halt meg egy közösségek közötti konfliktusban.

"Ügyfelünket megalázták, gyalázatos módon bántak vele" - nyilatkozta az AFP-nek Francis Kadjilembaye, a védelem ügyvédeinek koordinátora. Hozzátette: "Ügyfelünket üres vádak, feltételezések és bizonyítékok hiányában ítélték el".

Succes Masrát 1 milliárd CFA-frank (600 millió forint) pénzbírságra is ítélték.

A vád pénteken 25 év börtönbüntetést kért Masraára és a többi vádlottra.

A per két részből áll: az egyikben mintegy hetvenen állnak vád alatt. Őket azzal gyanúsítják, hogy részt vettek a május 14-i mészárlásban, a másikban pedig Succes Masra áll vád alatt, akit azzal gyanúsítanak, hogy a mészárlásra buzdított.

Május 14-én 42 ember, "többségükben nők és gyermekek" vesztették életüket Mandakaóban, a Logone-Occidental délnyugati régióban a csádi igazságszolgáltatás szerint.

A Les Transformateurs párt május 16-án letartóztatott vezetőjét csütörtök óta "gyűlöletkeltés, lázadásra buzdítás, fegyveres bandák létrehozása és bűnrészesség, gyilkosságban való bűnrészesség, szándékos gyújtogatás és sírok meggyalázása" vádjával állították bíróság elé.

A bíróság egy 2023-ból származó hangfelvételt mutatott be Masra vád alá helyezésére. Az ellenzéki párt elnöke többek között azt mondta: "Tanuljunk meg mindannyian fegyvert használni (...), legyünk mindannyian védőpajzsok".

Csütörtökön, amikor először állt a bíróság elé, Succes Masra, hagyományos fehér ruhában, kijelentette: "Önök előtt áll egy ember, aki hisz az igazságszolgáltatásban. Nem ismerem el a velem szemben felhozott vádakat".

A május közepe óta fogva tartott ellenzéki politikus egyhetes éhségsztrájkot tartott. Június 19-én ügyvédei ideiglenes szabadlábra helyezés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyet elutasítottak.

A Franciaországban és Kamerunban tanult Masrát öt hónappal a tavaly májusi elnökválasztás előtt nevezték ki miniszterelnökké. Maga is indult jelöltként az ellenzék által bojkottált választáson, amelyen a jelenleg is hatalmon lévő Mahamat Idriss Déby Itnót nyilvánították győztessé a szavazatok több mint 60 százalékával.

Évek óta a 41 éves Masra az egyetlen olyan ellenzéki politikus Csádban, aki képes ezreket mozgósítani tüntetésekre a fővárosban.

Kezdőlap    Külföld    Börtönre ítélték a volt miniszterelnököt Csádban

börtön

csád

miniszterelnök

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, hogy változott az árrésstopos termékek ára

Kiderült, hogy változott az árrésstopos termékek ára

Az élelmiszerek átlagos árszintje lassan, de folyamatosan emelkedik azután, hogy áprilisban az árrésstop hatására havi összevetésben több mint egy százalékkal csökkent. Ez a drágulás ugyanakkor vizsgálataink szerint továbbra sem az árrésstopos termékekre jellemző. Vagyis egyelőre kitart az intézkedés hatása a boltokban, amihez az is kell, hogy a beszállítók nem emelik az áraikat, és így az árrésstoppal megkötött kezű kiskereskedők a végső fogyasztói áraikat változatlanul hagyják. Ha van is keresztárazás az inkább azokban a termékkörökben fordulhat elő, amelyeket nem tudunk követni az Online Árfigyelőben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták

Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták

A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

UN ambassadors condemn Israel's 'dangerous' Gaza City plan as Netanyahu denies starving Palestinians

The US's UN ambassador has criticised delegates of "taking advantage" of the emergency meeting to accuse Israel of genocide.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 10. 18:43
Megmászták a világhírű tornyot
2025. augusztus 10. 17:02
Hasít az ANO - Orbán Viktor elégedetten tekinthet Prágára
×
×
×
×