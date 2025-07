Az orosz drónok ellenszerének baljós neve van

A hétvégén nyilvánosságra hozott felvételen látható, amint az ukrán katonák a Rheinmetall által gyártott csúcstechnológiás fegyverrendszerrel több orosz célpontot is lelőnek. A videón egy ukrán Skynex-kezelő többször is megerősíti a találatokat, miközben a mobil légvédelmi eszköz legalább hét Shahed típusú drónt semmisít meg - írja a portfolio.hu.

Az időpontot és helyszínt titokban tartják, de ahogy a felvételeken látható, a 35 mm-es automatizált légvédelmi ágyú produktív munkája igen inspiráló légvédelem számára -tették hozzá az eredeti felvételen.

Ukrajna eddig két Skynex légvédelmi rendszert kapott Németországtól, a másodikat 2024 áprilisának végén.

12/7/2025 - ⚡️ Rheinmetall's Skynex anti-aircraft artillery system in the service of the Air Force shows impeccable results in the destruction of enemy attack UAVs.



