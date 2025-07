Rejtélyes haláleset Moszkvában

A 24.hu idézi az orosz állami médiát, amely azt közölte, hogy a 62 éves vezető holttestét Moszkva előkelő külvárosában, a Rubljovka egyik házának ablaka alatt találták meg. Az Euronews szerint a férfi a 10. emeleten lakott, de a 17. emeletről zuhant le.

A TASZSZ rendőrségi forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Badalov búcsúlevelet írt, míg a Transznyeft szerint a férfi „nehéz és stresszes időszakban” vezette a vállalat digitális átalakítását, amelyre 2021 júliusában nevezték ki, a nyugati szankciók közepette.

??ANOTHER RUSSIAN OIL TYCOON "FALLS" OUT OF A WINDOW



Andrey Badalov, VP of Putin-linked oil giant Transneft, just took the express route from his Moscow penthouse to the pavement.



He’s now the latest elite to mysteriously “lose his balance” near a high window - because in… pic.twitter.com/IB5v5YcBKf