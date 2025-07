Négy halálos áldozata van Chicagóban az utcai lövöldözésnek - videó

A rendőrség bejelentése szerint a szerda éjszaka lezajlott lövöldözés 14 sebesültje közül hárman válságos állapotban vannak. Az áldozatok életkora 21-32 év között van, közülük 13 nő és 5 férfi.

Egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és az erőszakos cselekmény indítéka sem ismert.

Mass Shooting in Downtown Chicago



Four people were killed -- two men and two women -- and 14 others were wounded, including three who were hospitalized in critical condition.



The carnage erupted in the River North neighborhood, on the 300 block of West Chicago Avenue, when a… pic.twitter.com/mRKoaG8QEJ