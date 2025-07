Kalas Vivien: Dánia soros elnökként megkezdené a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával

Átvette kedden Lengyelországtól az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét Dánia, a december végéit tartó, hat hónapos dán EU-elnökség a biztonság javítására, a versenyképesség erősítésére, a zöld átmenetre és az illegális migráció kezelésére összpontosít majd, valamint kiáll Ukrajna katonai és gazdasági támogatása mellett. Dánia nyolcadik alkalommal vette át az Európai Unió Tanácsának elnökségét július 1-jén, a 2012-es előző elnökség után.

Kalas Vivien az InfoRádióban felidézte, hogy a most leköszönő lengyel elnökség fő célja az volt, hogy biztonságosabbá tegye Európát. Ennek részeként érte el a legnagyobb eredményt az úgy nevezett SAFE eszköz létrehozásával érte el, ez egy 150 milliárd eurós hitelkeret, amelyet elsősorban az uniós tagországok hívhatnak le a saját védelmi iparuk, illetve hadseregük fejlesztése és megerősítése érdekében, ugyanakkor kiterjesztették harmadik országokra is, így például Ukrajnára is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense a lengyel célok között említette Ukrajna támogatását, amelynek részeként nemcsak ezt a forrást hívhatja le, hanem megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat is, erről a legutóbbi unós csúcson 26 tagország elvi állást foglalást tett, csupán Magyarország nem támogatta a kezdeményezést.

A migráció területén is fontos precedenst teremtett a lengyel soros elnökség, amikor lehetővé tette a menedékjog iránti kérelmek benyújtásának ideiglenes felfüggesztését. Mint a szakértő kifejtettem, ezt saját példájuk miatt kezdeményezték a lengyelek, mert a fehérorosz határon nagyon sok bevándorló érkezett Lengyelországba. Az új megoldást akkor lehet alkalmazni, ha kifejezetten politikai célok miatt akar egy ország a bevándorlók révén nyomást gyakorolni egy másik országra. „Ezt a lépést az Európai Bizottság jóváhagyta, úgyhogy ez precedenst teremtett, és alapot szolgálhat más országoknak is, ha ilyen nagy nyomással szembesülnek a külső határaikon, akkor ezzel az eszközzel is lehet védekezni” – mondta Kalas Vivien.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a legutóbbi Európai Tanács-ülésen a 27 tagország jóváhagyta a bizottságnak azt a javaslatát, amely a visszaküldések felgyorsítását, illetve a hatékonyság növelését tenné lehetővé. A migráció áll a középpontjában a július elsejétől hatályos dán uniós elnökségnek is, és a külső határok védelme mellett éppen a visszaküldéseket gyorsítaná fel, valamint az úgynevezett visszatérési központok létrehozását támogatná. Az elképzelések szerint az uniós tagállamok területéről megállapodások alapján harmadik országokban lehetne olyan központokat létrehozni, ahová azokat lehetne visszaküldeni, akik jogszerűtlenül tartózkodnak az unió területén, mert már elbírálták a kérelmüket és azt állapították meg a hatóságok, hogy nem jogosultak a menedékre. „Ez az, amit Dánia szeretne véglegesíteni” – tette hozzá.

A dán elnökség két prioritást határozott meg az elnöksége idejére: a biztonságos, valamint versenyképes és zöld Európát. Kalas Vivien elmondta, a védelmi kiadások növelése terén a lengyel elnökség munkáját kívánja folytatni, míg Ukrajnával elkezdené a csatlakozási tárgyalásokat. „Magyarország számára is fontos lehet a következő hétéves költségvetési keretről és a kohéziós politika jövőjéről szóló viták elkezdése, lezárni viszont biztosan nem tudja a hat hónap alatt” – mondta a szakértő.

Arról is beszélt ennek kapcsán, hogy a soros elnökségnek nehéz kézzelfogható eredményt elérnie, mert az uniós jogalkotás lassúsága miatt erre fél év kevés, inkább arra van lehetőség, hogy a korábban megkezdett valamelyik témát sikerül lezárni.

„Mégis van jelentősége ennek az intézménynek, mégpedig az, hogy mert a soros elnöknek az unió érdekeit, értékeit kell ugyan képviselnie és szem előtt tartania, viszont minden soros elnöknek vannak saját nemzeti prioritásai, és ezt minden soros elnök igyekszik belecsempészni az elnökségi programjába” – mondta Kalas Vivien, és példaként Magyarország esetében a demográfia kérdését említette, amely nem volt fontos ügye az EU-nak, mégis sikerült azt elérni, hogy közösségi szinten is kicsit jobban foglalkoznak ezzel a kérdéssel és egyfajta együttműködés is elindult.