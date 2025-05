Lezuhant a dél-koreai haditengerészet egyik gépe – videó

A baleset – helyi idő szerint – 13 óra 50 perckor történt, derült ki a tájékoztatásból.

Négy ember tartózkodott a járőrgép (P–3 Orion)fedélzetén, amely a keleti partvidék hegyei között zuhant le – jelentette a Yonhap helyi hírügynökség a hatóságokra hivatkozva.

Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea



A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed.