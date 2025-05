Rakétatámadás érte Izrael legfontosabb repülőterét – videó

Jemenből kilőtt rakéta csapódott be vasárnap reggel az izraeli Ben Gurion repülőtér fő termináljának közelében - közölték az izraeli hatóságok. Az interneten közzétett ellenőrizetlen felvételeken az látható, amint a közeli úton közlekedő sofőrök fedezékbe próbálnak húzódni, miközben a rakéta fekete füstcsíkot húz a Tel-Aviv külvárosában található repülőtérnél.

A BBC a helyi médiajelentésekre hivatkozva azt írta, négyen megsérültek a robbanás következtében, két másik ember pedig a menhelyre tartva sérült meg.

OMG. JFK airport was just hit by a ballistic missile! Wonder what the US will do now!



Oh wait, sorry, I read wrong. It was Ben Gurion Airport, Israel’s main airport.



Carry on. Nothing to see here. Only millions of Jews in bomb shelters and a shut down airport.



It’s time… pic.twitter.com/oFmVjW61Jk