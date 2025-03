Légi ütközés Franciaországban - videón, ahogy a harci gépek mutatvány közben egymásba mennek

A baleset egy hat Alpha Jet részvételével zajló tréning során történt. Két gép ütközött, ezt követően a földre zuhantak. A balesetben mindkét repülő megsemmisült - írja a Daily Mail cikke nyomán az Origo.

A két pilóta és egy utas a becsapódás előtt sikeresen katapultált, földet érésüket követően kórházba szállították őket.

Az egyik repülőgép egy közeli betongyárba csapódott be, tüzet okozva az üzemben, a másik egy csatornába zuhant. A helyszínre kivonultak a rendőrök, a tűzoltók és a mentők is, de civil sérülés nem történt.

Egy szemtanú arról számolt be, hogy hangos robbanást hallottak, majd törmelék hullott az égből. Az egyik pilóta 50 méterre landolt az épületektől, őt azonnal hordágyon vitték el a tűzoltók.

A balesetet a francia védelmi minisztérium is megerősítette, hangsúlyozva, hogy a belügyminisztériummal együttműködésben irányítják a mentési műveletet. Saint-Dizier polgármestere megnyugtatta a lakosokat, és méltatta a pilóták lélekjelenlétét, amely megakadályozta, hogy civilek is veszélybe kerüljenek.

Two Alpha Jets from the Patrouille de France collide during a training exercise in Saint-Dizier, Haute-Marne. The pilots managed to eject. A fire broke out in a local factory. pic.twitter.com/eoimm8d4fG pic.twitter.com/LLeWC8ZCKB