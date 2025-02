Németország-szerte újabb tiltakozások voltak a szélső jobboldal ellen

Két héttel a németországi előrehozott parlamenti választások előtt a tüntetők "A demokráciának szüksége van rád" jelszóval szerveztek demonstrációt.

A 2018- megalakult "Nagymamák a radikális jobboldal ellen" csoport több németországi városban, egyebek mellett Hannoverben szervezett tüntetést, ahol a rendőrség szerint 24 ezren vonultak az utcára.

The photo shows Hanover (sorry) - there were 25,000 people on the streets.

Everywhere in Germany people are demonstrating against the AfD. pic.twitter.com/16gd19Jhnx