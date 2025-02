Újabb lövöldözés volt Brüsszelben – videó

Sajtóinformációk szerint egy embert kézifegyverrel lábon lőttek. A két incidens vélhetően a drogkereskedelemmel függ össze, a nyomozók azt vizsgálják, hogy a csütörtöki támadás megtorlás lehetett-e, válaszul a szerda reggeli eseményekre.

Anderlecht ezen részén elterjedt a kábítószer-kereskedelem, és a rivális bandák olykor fegyverrel támadják egymást. A helyi lakosok már hónapok óta követelik a hatóságoktól a helyzet kezelésére szolgáló intézkedéseket.

A belga ügyészség közölte, hogy kedd este lövöldözés volt Brüsszel Saint-Josse negyedében, amelyben két ember megsebesült. Julien Moinil ügyész az RTBF-nek csütörtök reggel azt mondta: a lövöldözések nyilvánvalóan a kábítószerkereskedők területi rivalizálásához kapcsolódnak. (Alábbi vidónk a február 5-i incidens.)

#Belgium ??: Two gunmen carried out a shooting attack at Clemenceau station in the city of #Brussels (#Bruxelles).



Perpetrators seemingly armed with a possible #Romania-made ?? 'PM md. 65' assault rifle and an AR-15/M4 pattern carbine. pic.twitter.com/1WzeqvYUM7