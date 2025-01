Donald Trump tényleg "kriptoelnök" lesz: saját kriptovalutája után jöhetnek a könnyítések

Két nappal az elnöki beiktatása előtt az Egyesült Államok megválasztott elnöke, Donald Trump bejelentette mémérméjét az X-en. Egyes befektetők kételyeiket fejezték ki, többen azt vélelmezték, feltörték az elnöki X-fiókot, de közben a deviza kapitalizációja meghaladta a 6 milliárd dollárt. Tizennégy órával a bejegyzés megjelenése után még mindig ott voltak a promóciós posztok, és időközben a $TRUMP csaknem 16 ezer százalékot erősödött - írta a vg.hu. A 18 centes vételáron piacra dobott kriptovalutát már több mint 32 dollárért is vásárolták. Kérdés persze, hogy a nyilvánvalóan spekulatív buborék meddig tart ki, ám egyelőre úgy tűnik, az elnök rajongói és a szemfülesebb befektetők bíznak a további drágulásban, írta a gazdasági lap.

A projekt mögött álló cég 200 millió „$TRUMP”-ot dobott a piacra. Tájékoztatásuk szerint három éven belül a kriptovaluta-forgalom az időszakos kiadások révén eléri az egymilliárd darabot.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC