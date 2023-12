Izrael szó szerint kiöntené a Hamászt az alagútjaiból

Bár az elképzelés valóban hatékony lenne az alagutakban rejtőző terroristákkal szemben, valószínűleg Gáza édesvízellátását is tönkretenné. Emellett a helyi infrastruktúrát is károsítaná az "ürgeöntés" - írja a vg.hu. A portál a The Wall Street Journal nyomán arról számolt be, hogy már össze is raktak egy nagyméretű szivattyúrendszert, amivel végérvényesen megsemmisítenék az alagutakat, és kiűznék az ott bujkáló terroristákat.

Egy ilyen szivattyú óránként több ezer köbméter vizet képes a Földközi-tengerből az alagutakba juttatni. A várakozások szerint, ha megkezdődik az elárasztás, akkor néhány héten belül az alagutak teljesen megtelnek vízzel. Az alábbi videó a szivattyúrendszerről készült:

Some said this was fake news

Today IDF confirm they are using sea water to flush out Hamas from the tunnels



From the river to the sea there’s no hiding place for Hamas

