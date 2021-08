Az iPhone-ok felismerik a gyermekpornográf tartalmakat

Ha a felülvizsgáló személy is úgy találja, pornográf fényképes tartalmat próbált a felhasználó saját felhőjébe feltölteni, jelenti majd őt a bűnüldöző szervek felé. Vannak azonban adatvédelmi aggályok azzal kapcsolatban, hogy a technológiát kiterjeszthetik egyéb tiltott tartalmak vagy akár politikai tartalmak feltárására is. Autoriter kormányok akár arra is hasznosíthatják ezt az eszközt, hogy kémkedjenek polgáraik után, írja a BBC.

Az Apple azt nyilatkozta, a még az idei év folyamán elérhetővé teszi felhasználói számára az új iOS-t iPadOS-t, melyek egyaránt igyekeznek megfékezni a gyermekbántalmazó tartalmak terjedését a felhasználók adatvédelmi jogait figyelembe véve.

A rendszer ismert gyermekpornográf fotókkal hasonlítja össze a felhasználók képeit, így szűri ki a nem megfelelő tartalmakat.

Az összehasonlítás alapjául szolgáló képeket az Apple nem eredetiben, hanem numerikus változatban tárolja majd, és azt mondják, a rendszer azoknak eredetijei mellett szerkesztett változatait is felismeri.

Az Apple szerint a rendszer rendkívül pontos,

évente kevesebb mint egy az egytrillióhoz az esélye annak, hogy egy adott fiókot tévesen jelöl meg.

Ha valakinél jelez a rendszer, az adott fotót személyesen is ellenőrzi egy Apple-alkalmazott, majd ezt követően a fiókot felfüggeszthetik, illetve jelenthetik is annak birtokosát.

Az Apple szerint az új technológia adatvédelmi előnyöket kínál a meglévő technikákkal szemben, mivel az Apple csak akkor szerez tudomást a felhasználók fotóiról, ha iCloud-fiókjukban ismert gyermekpornográf tartalmakat próbálnak tárolni. Aggályok is vannak ugyanakkor a rendszerrel kapcsolatosan.

"Függetlenül attól, hogy mik az Apple hosszú távú tervei, nagyon egyértelmű jelzést küldtek.

Befolyásos véleményük szerint biztonságos olyan rendszereket építeni, amelyek tiltott tartalmak után kutatnak a felhasználók telefonjain.

Hogy ebben a kérdésben igazuk lesz-e vagy sem, aligha számít. Ez átszakítja a gátat, a kormányok mindenkitől ugyanazt fogják követelni" – mondta Matthew Green, a Johns Hopkins Egyetem biztonsági kutatója.

Nyitókép: Pexels.com