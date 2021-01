Az adriai cseppfolyósgáz-terminál kapacitása 2,6 milliárd köbméter évente. Az elkövetkező három évre sikerült értékesíteni az összes kapacitását, 2027-ig nyolcvan százalékát, ezt követően pedig - 2035-ig - a felét - mondta Krhen. Magyarország 2020 júniusában az MVM Csoporthoz tartozó Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) horvátországi leányvállalatán keresztül 2021. január 1-től közel hét éves időszakra, évi 1 milliárd köbméterig terjedő mennyiségű kapacitást kötött le a Krk LNG visszagázosító terminálban.

A horvát kormány 2016 áprilisában döntött arról, hogy egyelőre nincs szükség egy nagy kapacitású szárazföldi LNG-terminálra, és először egy úszó terminált épít, amely később alakítható át szárazföldivé. A Tristar Ruby nevű amerikai LNG-szállító hajó a horvát úszó LNG-Terminal mellett

(Forrás és több fotó: VesselFinder/Dragec)

The first shipment of LNG will arrive tomorrow to Croatia's new LNG terminal on the island of Krk. The LNG vessel Tristar Ruby ia arriving from Maryland. The FSRU at Krk will, together with the LNG terminal in Poland, play a key role for the North-South Gas Corridor being built. pic.twitter.com/g5IYOp4aED — Three Seas Initiative (@ThreeSeas24) December 31, 2020