Ajatollah: “szerencsétlen baleset” az iráni elnök halála - vannak, akik örülnek most

Ali Hamenei ajatollah, a teokrata Irán első számú vallási vezetője a nemzet „nemes és önzetlen szolgájaként” jellemezte az azeri határ közelében történt helikopterszerencsétlenségben elhunyt keményvonalas Ebrahim Raiszi elnököt.

A lezuhant helikopteren tartózkodott Hoszein Amirabdollahian külügyminiszter is, aki szintén életét vesztette.

A tragédia nyomán 50 napon belül úgy választásokat tartanak Iránban – erősítette meg Hamenei ajatollah. A legfőbb vallási vezető olyan „mártírnak” is nevezte az elnököt, aki „a rosszakarók hálátlansága és heccelése ellenére kitartóan dolgozott”.

A katasztrófa után szinte azonnal megindult a találgatás, hogy köze van-e az esethez Izraelnek, amellyel az Iszlám Köztársaság egyfajta bizarr és korlátozott tűzpárbajt vívott áprilisban.

Chuck Schumer, az amerikai szenátus elnöke azt mondta: információt kapott a hírszerzéstől, „jelenleg nincs idegenkezűségre utaló jel”. Így ő és az iráni vezetők is elvetették azt, hogy Izrael állhatott a háttérben – bár erről szóló spekulációk indultak meg az iráni állami tévében.

Egy izraeli illetékes azt közölte a Reutersszel: „nem mi voltunk”.

Két vezető republikánus politikus viszont örömét fejezte ki a hír hallatán. Michael Waltz, a kongresszusi Fegyveres Testületek Bizottság elnöke azt írta az X-en, hogy

Rick Scott volt floridai kormányzó pedig azt mondta: „ha Raiszi halott, akkor a világ egy biztonságosabb és jobb hely. Ha tényleg meghalt, remélem, az iráni népnek esélye nyílik rá, hogy visszavegye az országot a gyilkos diktátoroktól”.

Londonban iráni ellenzéki emigránsok ünnepelték az utcán Raiszi halálhírét, a sah zászlóját lengetve.

Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel ugyanakkor részvétét nyilvánította az Európai Unió nevében Teheránnak és az áldozatok családtagjainak.

Az Irán által támogatott Hamász is gyászolt, a terroristának minősített palesztin szervezet szerint

Pakisztánban egyenesen országos gyászt tartanak Raiszi halála nyomán.

Mielőtt hétfő hajnalban megtalálták volna, Raiszi helikopterének keresésébe vasárnap bekapcsolódott Törökország, amelynek egyik drónja „hő jelet” fedezett fel a rossz idő miatt nehezen megközelíthető hegyes vidéken, ahol akkor még csak gyanakodtak a balesetre.

Oroszország - amely egyfajta Nyugat-ellenes szövetséget kötött Iránnal és iráni drónokat is bevet Ukrajnában - két katasztrófavédelmi-kutató helikoptert küldött. Moszkvában, az iráni nagykövetség előtt szekfűcsokrok jelentek meg Raiszi fényképével, amelyre oroszul azt írták, hogy „gyászolunk”.

Ebrahim Raiszi elnök halála nyomán részvétét fejezte ki Reccep Tayyip Erdogan török elnök, aki „drága kollégának és testvérnek” nevezte az elhunytat.

A kínai külügyminisztérium Hszi Csinping elnök nevében nyilvánította ki részvétét és azt írta, hogy „a kínai nép elveszített egy jóbarátot”.

Az emigrációba kényszerült rendszerellenes csoport, az Irán Nemzeti Ellenállási Tanácsa (angol rövidítéssel: NCRI) „a mollák számára monumentális és kijavíthatatlan csapásnak” nevezte az államelnök halálát. „Egy sor retorziót és válságot vált majd ki a bürokratikus diktatúrában, amely fellépésre készteti a lázadó ifjúságot” – tette hozzá.

A szervezet vezetője, Marjam Razsavi szerint

Reakciók az X-en:

"Az apa, akit Iránban a lánya szeme láttára akasztottak fel... Míg a mi szívünk fájt, az akasztók boldogok voltak."

Just a few months ago, Ebrahim Raisi executed her son, Now, she’s dancing over his death in a helicopter crash.

I told you Iranian women are wounded, but unbowed to their oppressors.

My social media is flooded with videos of the family members of those killed by the President of… pic.twitter.com/y2PR1XkGGx