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Edukációs kampányt és podcastsorozatot indít a Raiffeisen Bank

Infostart

A hazai pénzügyi kultúra fejlesztése és a pénz körüli társadalmi tabuk ledöntése céljából Beszéljünk a pénzről címmel új, átfogó edukációs platformot indít a Raiffeisen Bank, melynek gerincét egy Peller Mariann-nal szoros tartalmi együttműködésben készülő podcastsorozat adja. A kezdeményezés célja, hogy elhallgatások helyett aktív párbeszéd induljon a pénzügyekről.

A hazai pénzügyi edukációban számos szereplő érintett: családok, intézmények, baráti körök, nonprofit szervezetek és egyre hangsúlyosabban a közösségi média is. A magabiztos és biztonságos pénzügyi döntésekhez valós tudásra, gyakorlati ötletekre és nyílt kommunikációra van szükség. A pénzről beszélni azonban a mai napig nehezünkre esik; gyakran még a legszűkebb családi vagy baráti körben is kerüljük a témát, pedig az anyagiakhoz való viszonyunk láthatatlanul is meghatározza a mindennapjainkat, jövőképünket és lehetőségeinket.

Ezt a feszültséget és hiányt felismerve indította el a Raiffeisen Bank a Beszéljünk a pénzről edukációs platformot. A bank célja, hogy aktívan generáljon beszélgetéseket, és a tabusítás helyett tanácsok, ötletek és megértés vegye át a főszerepet. A kampány a meghívott vendégek – művészek, vállalkozók, sportolók – életén és személyes tapasztalatain keresztül érzékelteti, hogy mindannyiunkat hasonló mintázatok formálnak, és ezek tudatos felismerésében is aktív segítséget nyújt – közölte a pénzintézet.

A kampány és a kommunikációs platform központi eleme a Beszéljünk a pénzről podcastsorozat, a műsor koncepciója a személyes, emberi oldalról közelíti meg a pénzügyeket: minden epizód olyan valós élethelyzeteket dolgoz fel, ahol a pénz és az élethelyzetek elválaszthatatlanul összefonódnak.

A kéthetente jelentkező epizódok videós formában is megtekinthetők Peller Mariann YouTube-csatornáján. A műsorok két részből állnak: az első felében az ismert vendégek személyes történeteit ismerhetjük meg, majd a második részben a műsor szakértői segítenek megérteni a döntések mögött meghúzódó lelki folyamatokat, hozott mintákat és kapcsolati dinamikákat. A pszichológiai hátteret és összefüggéseket Mikófalvy Orsolya szakpszichológus világítja meg, míg a pénzügyi, banki megközelítést Yalcinkaya Veronika, a Raiffeisen Bank marketing és kommunikációs igazgatója képviseli. A cél nem a száraz pénzügyi tanácsadás, hanem a megértés és a tudatosság növelése – áll a közleményben.

Az adások közötti időszakban a platform folyamatosan gyarapszik és számos további online és közösségimédia-csatornán ösztönöz arra, hogy osszuk meg tapasztalatainkat, mi több, tudjunk kérdezni, ha a pénzről van szó.

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Kezdőlap    Gazdaság    Edukációs kampányt és podcastsorozatot indít a Raiffeisen Bank

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