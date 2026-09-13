A lakás nem jobb befektetés, de lehet, hogy jobb befektetővé tesz

Egy harmincas éveiben járó ember mostanában gyakran megkapja azt a tanácsot, hogy béreljen és ne vásároljon lakást, a különbözetet pedig minden hónapban fektesse részvényekbe. Így egy likvid, könnyen pénzzé tehető, ráadásul várhatóan nagyobb hozamot hozó portfóliója lesz.

A tanács azonban nemcsak egy jó befektetési terméket feltételez, hanem egy meghatározott embertípust is. Olyat, aki évtizedeken át valóban befekteti a megmaradó pénzt, ráadásul pénzügyileg képzett, azaz elkerüli a bóvli befektetéseket, nem kezd spekulálni, és harmincszázalékos tőzsdei esésben sem ad el pánikszerűen.

Drága, koncentrált, nehezen eladható, helyhez kötött

A saját lakás egyetlen ország, település, utca és épület kockázatában összpontosíthatja a család vagyonának nagy részét. Eladása hónapokig tarthat, sürgős értékesítéskor árengedményt követelhet, miközben a vásárlást és az eladást illeték, ügyvédi díj, közvetítői jutalék, felújítás és más költségek terhelhetik.

Egy ingatlan, mint befektetés teljes hozama ezért nem azonos a négyzetméterár emelkedésével. Az árváltozáshoz hozzá kell adni az elkerült piaci lakbért, majd levonni a hitelkamatot, a fenntartást, az adókat, a tranzakciós költségeket és az önerő alternatív hozamát, vagyis azt, amit ez a pénz máshol megkereshetett volna.

Egy jól diverzifikált részvényportfólió pénzügyi eszközként ennél sokkal rugalmasabb és jellemzően jobb hozamot is hoz. Ám a lakás és a részvény összehasonlításakor nemcsak az eszközök teljesítményét kell megvizsgálni, hanem annak az embernek a teljesítményét is, aki birtokolja őket.

Mindenkinek van egy terve

A „bérelj és fektesd be a különbözetet” stratégia csak akkor működik, ha a különbözet tényleg megmarad, majd rendszeresen egy megfelelő kockázatú, alacsony költségű portfólióba kerül. A könnyen hozzáférhető megtakarítás előnye a likviditás, vagyis hogy gyorsan pénzzé tehető. Ugyanez azonban kísértés is, mert új autóra, utazásra vagy fokozatosan magasabb fogyasztásra is elkölthető.

Ráadásul a legtöbb befektető csak álmodhat az átlagos piaci hozamról. Brad Barber és Terrance Odean 2000-es tanulmánya 66 465 amerikai háztartás 1991 és 1996 közötti brókeradatait elemezte. Az átlagos háztartás évente portfóliója 75 százalékát megforgatta, a legaktívabb kereskedők nettó hozama pedig évi 11,4 százalék volt, miközben a piaci átlag 17,9 százalék volt.

A mai kereskedési díjak alacsonyabbak lehetnek, és egy passzív ETF-befektető nem szükségszerűen követi el ezeket a hibákat. Jinglin Jiang, Li Liao, Zhengwei Wang és Hongyu Xiang 2020-as, több mint 30 ezer kínai befektetőt vizsgáló kutatása megmutatta, hogy a mélyebb pénzügyi ismeretek az ázsiai befektetők körében is magasabb befektetési hozamot eredményeznek.

Azaz, ha ingatlan versus részvénybefektetés tekintetében szeretnénk valóban hasznos tanácsot adni, akkor a jobb hozam, mint érv csak akkor állja meg a helyét, ha a pénzügyek világát jól ismerő befektetőről beszélünk. A kevésbé tájékozott magánszemélyek esetében az ingatlan hozam szempontjából is jobb választás lehet.

A hitel fegyelmező ereje

Az ingatlan, mint befektetés sok csapdát rejt. Vásárolhatunk rossz helyen, rossz állapotban vagy túl magas áron lakást. Egyvalamit viszont automatikusan megtesz, a megtakarítási szándékot rendszeres havi fizetési kötelezettséggé alakítja.

A jelzáloghitel törlesztőrészletének kamatrésze a banki finanszírozás ára, tehát valódi költség. A tőketörlesztés ezzel szemben csökkenti a hitelfelvevő tartozását, így növeli a tulajdonos nettó vagyonát. Azaz a rendszeres hiteltörlesztések folyamatos megtakarítást eredményeznek.

Luís Teles Morais 2026. februári munkája (.pdf) szerint a jelzáloghitelek törlesztése az euróövezeti háztartások megtakarítási befektetésének mintegy 30 százalékát adja. Modellje alapján az adósság kötelező, ütemezett visszafizetése vagyonfelhalmozásra késztet. De azt is kiemelte, hogy a hitel jövedelmi nehézségek idején korlátozhatja a fogyasztást és a likviditást.

A három százalék ereje

Ha egy olyan magyar magánszemély veti össze az ingatlanvásárlást a részvénybefektetéssel, aki jogosult valamelyik támogatott hitelre (Otthon Start, CSOK, Vidéki CSOK), akkor az első opció előnyei között a kedvezményes kamatról is beszélni kell.

Az MNB 2026. májusi Lakáspiaci jelentése szerint a támogatott konstrukciók aránya 81 százalékra nőtt a lakáshiteleken belül 2026 első negyedévére. A piaci lakáshitelek átlagos kamata körülbelül 6,5, átlagos teljes hiteldíjmutatójuk pedig 6,7 százalék volt, vagyis jóval magasabb, mint a támogatott hitelek 3 százalékos kamatlába.

Egy 35 millió forintos, 25 év alatt annuitásosan, tehát azonos havi részletekben törlesztett hitel havi terhe 3 százalékos kamat mellett körülbelül 165 ezer forint, míg 6,5 százalék kamat esetén 232 ezer forint. A különbség nagyjából havi 70 ezer, a teljes futamidőre pedig több mint 20 millió forint.

Bár bizonyos pénzügyi megtakarításokhoz is járhat adóelőny, mint például a nyugdíjcélúakra, ám ennek teljes értéke ritkán éri el a többtízmillió forintot. Azaz a kedvezményes hitel szintén egy olyan faktor, mely az ingatlanbefektetések felé billentheti a befektető döntését.

A hitel ráadásul tőkeáttételt is teremt. Tízmillió forint önerővel és negyvenmillió forint hitellel a háztartás egy ötvenmilliós eszköz árváltozásának lesz kitéve. Az ingatlanok ára hosszú távon jellemzően emelkedni szokott. Egy 20 százalékos áremelkedés gyakorlatilag megkétszerezi a lakástulajdonos saját tőkéjét (hiszen hatvanmilliós lakása lesz negyvenmilliós hitellel, így húszmilliós saját tőkével).

A tehermentes évek ára

A saját lakás egy jelentős előnye csak a teljes életpályát tekintve látszik. A hitelből lakást vásároló háztartás jellemzően aktív korában törleszt, és jellemzően tehermentes vagy közel tehermentes otthonban éri el a nyugdíjaskort, amikor a jövedelme már alacsonyabb.

A tulajdonos ilyenkor tovább fogyasztja a lakás szolgáltatását anélkül, hogy piaci lakbért kellene fizetnie. Ennek becsült értéke az imputált lakbér. Nem lakik teljesen ingyen, hiszen ekkor is fizetni kell a rezsit, a közös költséget, a biztosítást, a karbantartást és időnként egy-egy nagyobb felújítást. Ám a bérleti díj, illetve a hiteltörlesztés hiánya komoly összegeket hagy az idősebb tulajdonos pénztárcájában.

A lakásban felhalmozott vagyon természetesen nem azonos az elkölthető jövedelemmel. Egy idős ember élhet százmilliós ingatlanban úgy, hogy nehezen fizeti ki a gyógyszert vagy a tetőjavítást. Ám egy ilyen esetben lehetősége van otthonát kisebbre cserélni, és az árkülönbözetet a saját megélhetésére fordítani.

Mi tehát az optimális döntés?

A lakáshitel részben időben rendezi át a lakhatási kiadásokat. Akkor követel többet, amikor a háztartásnak több a bevétele, és akkor mérsékelheti a készpénzigényt, amikor már nyugdíjból élnek. A bérlő ugyanezt a biztonságot nagy, következetesen felépített pénzügyi vagyonnal teremtheti meg, de csak akkor, ha nem csak fejben fektette be a havi lakáshitel-törlesztőnek megfelelő összeget.

A vásárlás érve erősebb lehet annak, aki legalább hét-tíz évig egy helyen maradna, stabil jövedelme és vésztartaléka van, jelentős kamatkedvezményt kap, nem vesz túl drága ingatlant, és támogatás nélkül nehezen takarítana meg rendszeresen. A bérlés és befektetés annak kedvezhet, aki gyakran költözik, fegyelmezetten és pénzügyileg tudatos módon tesz félre pénzt, érti a diverzifikációt és a költségeket, piaci esésben is kitart, vagy a vásárlással felélné minden mozgásterét.

A döntő kérdés ezért nem az, hogy a lakás vagy a részvény hoz-e elméletileg többet. A saját lakás nem univerzálisan jobb befektetés, de sok ember számára jobb megtakarítási eszköz, mint az a magasabb hozamú portfólió, amelyet papíron megtervezne, a valóságban azonban nem építene fel vagy nem tartana meg.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, a BCE egyetemi docense, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője