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Adós, adósság. Forrás: Getty Images
Nyitókép: Romilly Lockyer/Getty Images

Ami elől a nyugdíjjal sem lehet elmenekülni

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A nyugdíj nem mentesül a levonások alól, ugyanakkor a jogszabályok szigorú korlátokat szabnak meg annak érdekében, hogy a nyugdíjasok számára megmaradjon a megélhetéshez szükséges minimális összeg.

A levonások szabályait és mértékét a bíróság végrehajtási törvény határozza meg, függetlenül attól, hogy az érintett korábban alkalmazottként vagy egyéni vállalkozóként dolgozott.

Általános szabályok: 33 és 50 százalékos korlátok

Az öregségi nyugdíjból történő végrehajtói letiltás általános mértéke legfeljebb 33 százalék. Ez azt jelenti, hogy a folyósított havi összeg legfeljebb egyharmadát vonhatja le a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a végrehajtható okirat alapján – írta meg az alapelvet a nyugdijguru.hu.

Bizonyos kiemelt tartozások esetén a levonás mértéke elérheti az 50 százalékot is. Ilyen esetek:

  • a gyermektartásdíj,
  • a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizetése,
  • több letiltás egyidejű fennállása (ha a nyugdíjast egyszerre több tartozás miatt is letiltás terheli).

Vállalkozói tartozások és bankhitelek

Az egyéni vállalkozóként felhalmozott tartozások (például vállalkozói hitelek, adó- vagy járuléktartozások, beszállítói elmaradások) a végrehajtás szempontjából nem különülnek el a magánszemély tartozásaitól. Mivel az egyéni vállalkozó a teljes vagyonával felel a kötelezettségeiért, a vállalkozói hitel elmaradása vagy a banki kölcsönök (személyi kölcsön, jelzáloghitel) miatti végrehajtás egyaránt a nyugdíjból történő levonást eredményezheti – alapesetben legfeljebb 33 százalék erejéig.

A 200 ezer forintos határ és a védett minimum

A jogszabály azonban elválasztja a kisebb és a magasabb összeghatárú nyugdíjakat. A 200 000 forint feletti rész teljesen levonható. Az e feletti nyugdíjrészre nem érvényesül a 33 vagy 50 százalékos korlát, az a sáv teljes egészében végrehajtás alá vonható.

A 200 000 forint alatti részre érvényes a százalékos korlát. Erre az összegre vonatkozik a legfeljebb 33 (vagy 50) százalékos levonási lehetőség.

Alsó védőháló

A jogszabály szerint a nettó minimálbér 60 százaléka – jelenleg 128 797 forint – mentes a végrehajtás alól. Ennél kisebb összeget általános tartozás esetén nem hagyhat a végrehajtó az adósnál.

Példa a gyakorlatból: Mi történik egy 500 ezer forintos nyugdíjjal? Ha valakinek félmillió forint a havi nyugdíja, és jelentős adósságot halmozott fel, a kiszámítás így alakul általános, 33 százalékos letiltás mellett.

A 200 000 forint feletti rész (300 000 Ft): Mivel ez a sáv korlátozás nélkül végrehajtható, a teljes 300 000 forint levonásra kerül.

A 200 000 forint alatti rész (200 000 Ft): Erre a sávra vonatkozik a 33 százalékos korlát, azaz 66 000 forintot vonnak le belőle.

Ettől a nyugdíjastól összesen

366 000 forintot von le a kincstár,

így a kézhez kapott összeg 134 000 forint lesz. Mivel ez a fennmaradó összeg meghaladja a törvényileg biztosított 128 797 forintos védett minimumot, a levonás a törvényi előírásoknak megfelelően hajtható végre.

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