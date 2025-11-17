Támadás ért egy LGN-tankert a Dunán – videó

Az éjszaka folyamán az oroszok az izmajili kikötőt támadták. Ennek során az egyik drón eltalált egy 4 ezer tonnányi cseppfolyósított földgázt szállító hajót, ami kigyulladt – idézi a Maszol beszámolóját az economix.hu.

A robbanás közvetlenül Románia szomszédságában történt, ami miatt Plauru települését ki is ürítették. A határmenti település térségében már korábban is zuhantak le orosz drónok, és óvóhelyeket is kialakítottak a lakosoknak, a határon túli lap szerint most azonban túl nagy a kockázat ahhoz, hogy a lakosok otthon maradjanak.

A román védelmi minisztérium hétfőn hajnali 2 óra 30 perckor adtak ki a riasztást a dróntámadások kapcsán, kora délelőtt pedig arról tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelet (IGSU), hogy evakuálást rendeltek el az eltalált hajó miatt. Egy válságstáb is összeállt, hogy folyamatosan monitorozzák a helyzetet és koordinálják a szükséges intézkedéseket.

Plauru településén mintegy 20 személy lakik, ebből 15-öt költöztettek ki és Ceatolchioi településre viszik őket, ahol a helyi önkormányzat biztosít számukra helyiségeket. A lakosok közül többen a saját autójukkal a szomszédos faluba mentek.