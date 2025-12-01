ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.46
usd:
328.48
bux:
109453.39
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
nyugdíjas idős okostelefon
Nyitókép: Alex Macro/Getty Images

Tart a nyugdíjasok relatív elszegényedése - 30 éve elvetett gyógyszert javasolnak

Infostart

Az 1997-es átfogó nyugdíjreform és a 2010-es részleges visszavonása ellenére a magyar nyugdíjrendszer strukturális hibái évtizedek óta változatlanok maradtak. A Portfolio véleményrovatának elemzése szerint a rendszerszintű problémák orvoslásához érdemes elővenni a nyugdíjbiztosítási önkormányzat 30 évvel ezelőtti, máig korszerű koncepcióját.

Az 1997-es reformot megelőzően a nyugdíjbiztosítási önkormányzat egy olyan modellt javasolt, amely elveiben a német és osztrák rendszerekhez hasonlóan működne. A javaslat szerint a kötelező állami nyugdíjrendszer a következő két részrendszerből állt volna:

  • Adóbevételekből fedezett, állampolgári jogon járó alanyi nyugdíj.
  • Járulékarányos, pontrendszerre épülő rendszer. A nyugdíj összegét az egyéni járuléknyilvántartás alapján határozták volna meg, kizárva a nyugdíjképlet utólagos manipulálását.

Ez a koncepció garantálta volna a mindenkori járulékfizetéssel arányos nyugdíjakat és rugalmas nyugdíjkorhatárt párosított volna, méltányos növelést vagy csökkentést számítva a korai vagy késleltetett nyugdíjazásért. Végül azonban az állam a Világbank javaslatainak megfelelő, magánnyugdíjpénztári rendszer részleges tőkefedezetesítését választotta, amelyet 2010-ben államosítottak - írja a lapban Farkas András, Nyugdíjguru.

Az elemzés rámutat, hogy a rendszerváltás óta a nyugdíjak korrekciójára szükség volt, mivel az aránytalanságok nemcsak fennmaradtak, de tovább erősödtek

A nyugdíjak közötti különbségek „egyre vállalhatatlanabbak”. A medián nyugdíj (idén 216 ezer forint) és a változatlan minimálnyugdíj (28 500 Ft) mellett akár

százszoros eltérések is előfordulhatnak a megállapított nyugdíjak összegében.

Hasonló életpályák, szolgálati idő és keresetek mellett is drámai mértékben eltérő összegű nyugdíjakat állapíthatnak meg attól függően, hogy az emberek melyik évben igényelték a nyugdíjukat. Ennek fő oka a valorizációs mértékek hirtelen megugrása a nemzetgazdasági átlagbér gyors növekedése miatt.

A rendszer továbbra is áttekinthetetlen, mivel a nettó nyugdíjat 37 évre visszamenőleg (1988-tól) a bruttó keresetekből számolják. Emiatt az igénylő nem tudja követni és ellenőrizni a számításokat.

A relatív elszegényedés kockázata

Jelenleg a nyugdíjemelés az előre jelzett éves infláció mértékétől függ, ami stabilitást ad az abszolút vásárlóérték szempontjából, ugyanakkor

a nyugdíjak relatív vásárlóértéke zuhanórepülésben van.

Ha az infláció alacsony, de a nemzetgazdasági átlagbér növekedése magas, a nyugdíjak hihetetlenül gyorsan lemaradnak az aktív korúak keresetétől.

Javasolt megoldás: A szomszédos államok gyakorlata szerint a nyugdíjakat az infláció teljes mértékével (ez tartja szinten az értéket), majd ezt követően a reálbér-növekedés meghatározott százalékával (25-50 százalék) kellene emelni. Ez a megoldás érdemben csökkenthetné a nyugdíjasok relatív elszegényedését.

Kezdőlap    Gazdaság    Tart a nyugdíjasok relatív elszegényedése - 30 éve elvetett gyógyszert javasolnak

nyugdíj

reform

elszegényedés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop
2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A cikk azt mutatja be, hogyan működött ez a mechanizmus, milyen nemzetközi példák alapján számíthattunk volna tömeges bedőlésekre, és miért jelentett tényleges védőhálót a kormány eszköze több százezer magyar család számára.
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.
 

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen

A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma 1 időmérője, versenye!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine talks 'productive' but more work needed, Rubio says

Ukraine talks 'productive' but more work needed, Rubio says

American and Ukrainian delegations meet in Florida to discuss the outlines of a peace deal with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 21:07
Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop
2025. november 30. 14:12
Holnap már nem használható egy fontos OTP-alkalmazás
×
×
×
×