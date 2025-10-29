Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

A harmadik negyedévben is csak stagnálhatott a magyar gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest – derül ki a friss elemzői felméréséből. Vagyis a szakemberek szerint továbbra sem beszélhetünk repülőrajtról, 2026-ban viszont érezhetően élénkül majd a GDP-növekedés a jelenlegi várakozások szerint.

Az elmúlt években azonban a kezdeti optimizmusnak rendre a realitás szabott határt, így érdemben harmadik éve képtelen növekedni a magyar gazdaság.

A megkérdezett elemzők stagnálásra számítanak a harmadik negyedévben, de vannak olyan elemzések, amelyek alapján akár negatív is lehetett a magyar gazdaság teljesítménye, tehát visszaeshetett az előző negyedévhez képest - mondta el Beke Károly. Hozzátette:

éves alapon az elemzők 0,9 százalékos bővülést várnak, tehát elképzelhető egy pozitív elmozdulás, de ez elsősorban a tavalyi alacsonyabb bázisnak tudható be.

A kormány először januárban beszélt arról, hogy idén repülőrajtot vehet a magyar gazdaság, de egyelőre úgy tűnik, hogy a repülőrajt továbbra is elmarad.

"Év eleje óta várjuk azt, hogy a magyar gazdaság erőre kapjon, illetve a kormány várakozásai erről szólnak. Most az elemzők azt mondják, hogy a harmadik negyedévben sem történhetett igazán komoly változás az első két negyedévhez képest, tehát érdemi növekedésre nem számítanak. Ezt mutatják egyébként az eddig megjelent adatok is, különösen az augusztusi építőipari statisztikát emelte ki a legtöbb szakértő, ami meglepően gyenge lett. Tehát továbbra is az látszik, hogy az ipar inkább visszahúzza a gazdaságot, és a fogyasztás az, ami valamelyest ezt kompenzálja" - fogalmazott a Portfolio elemzője.

Arról is beszélt, hogy jövőre élénkülő konjunktúrára számítanak az elemzők, egészen pontosan 2,7 százalékos növekedést várnak, ugyanakkor ezt érdemes óvatosan kezelni, hiszen

gyakorlatilag három éve stagnál a magyar gazdaság.

Az előrejelzések egy kicsit optimistábbak, például egy évvel ezelőtt az idei évre is 3 százalékos növekedést vártak még az elemzők, miközben most már látszik, hogy ebből jó, ha fél százalék lesz az év végére.

"Tehát ezt a jövő évi 2,7 százalékot is érdemes óvatosan kezelni. Azt gondolják a szakértők, hogy részben a választás előtti költségvetési költekezés, tehát az adócsökkentések, illetve a fegyverpénz kifizetése élénkítheti a fogyasztást jövőre, illetve talán magukra találhatnak a beruházások, és az ipar is életjeleket mutathat" - vélekedett Beke Károly.