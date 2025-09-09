ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
energiatakarékos izzó
Nyitókép: Pixabay

Áramlik az energia Magyarország és Ukrajna között

Infostart

Ukrajna a háborús helyzet ellenére növeli áramexportját az európai hálózatra, Magyarország pedig ennek a legnagyobb felvásárlója.

A magyar-ukrán áramkereskedelemben új fejezet kezdődött, miután Ukrajna részben a naperőművi termelés felfutásának köszönhetően ismét nettó áramexportőrré vált – írta meg a VG. Hazánk mind a kivitel, mind a behozatal tekintetében keleti szomszédunk legfontosabb partnerévé vált.

A kereskedelem felfutásához elengedhetetlen volt, hogy az Európai Villamosenergia-átviteli Rendszert Üzemeltetők Hálózata (ENTSO-E) 900 megawattra emelte azt az exportkapacitást, amellyel Ukrajna az európai hálózatba táplálhat. A megnövelt exporttal könnyebben marad egyensúlyban az ukrán áramhálózat, az ottani erőművek pedig többletbevételre tehetnek szert.

A rendelkezésre álló adatok szerint Ukrajna villamosenergia-exportja 2025 júniusában havi alapon 150 százalékkal, 237 gigawattórára nőtt.

Júliusban elérte a 283 gigawattórát, augusztusban pedig további 60 százalékos emelkedéssel 450 gigawattórát tett ki.

Augusztusban a kivitel legnagyobb része, 38 százaléka Magyarországra érkezett, míg a második legnagyobb partner Moldova volt 29 százalékkal. A statisztikák alapján Ukrajna több mint 170 gigawattórát exportált hazánkba, tőlünk pedig 110 gigawattórát importált.

A hónapban Magyarország adta az ukrán áramimport többségét, 41 százalékát. Az év első nyolc hónapjának összesített adatai alapján a Magyarországra irányuló ukrán export 27 százalékkal haladta meg az onnan érkező importot.

Tavaly, 2024 nyarán még jelentős áramimportra szorult Ukrajna, az ország energetikai infrastruktúráját ért támadások után. Az év júniusának végén azt jelezte az Ukrenergo, az ukrán villamosenergia-rendszer üzemeltetője, hogy több, mint 9 gigawatt termelési kapacitás esett ki – jelentette akkor a Portfolio. Májusról júniusra akkor több, mint duplájára nőtt Ukrajna áramimportja. A magyarországi forrású villamosenergia már 2024 júniusában is a legnagyobb részét tette ki az ukrán importnak.

ukrajna

magyarország

energia

