Kiderült, mi a fő gond a termelői piacokkal – meglepő módon nem az árak

A termelői piacokról készítettek reprezentatív online felmérést Magyarországon, Olaszországban és az Egyesült Királyságban a Budapesti Corvinus Egyetem, a Newcastle-i Egyetem és a Debreceni Egyetem kutatói. Kifejezetten magas volt mindhárom országban azoknak az aránya – átlagosan 64 százalék –, akik azt mondták, hogy a felmérés előtti hat hónapban legalább egyszer vásároltak termelői piacon; Magyarországon az ő arányuk ennél kicsit magasabb, 75 százalék, az Egyesült Királyságban viszont alacsonyabb, 51 százalék volt – mondta az InfoRádióban a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

„A termelői piacokon általában magasabbak az árak, mint mondjuk egy szupermarketben vagy hipermarketben, és jellemzően szezonális élelmiszerek és mezőgazdasági termékek, termények érhetőek el, amin nem igazán lehet változtatni. Nem úgy, mint a távolságon” – jegyezte meg Török Áron, ugyanis a fogyasztók két legfőbb problémája a termelői piacokat illetően, hogy milyen messze van a lakhelyüktől, valamint a nyitvatartási idő. A válaszok alapján ez különösen érvényes az olasz és magyar vásárlók esetében.

Magyarországon jellemzően szombat kora reggeltől délelőttig szoktak azok a piacok nyitva lenni, amelyek hetente csak egyszer működnek. A felmérés alapján ez nem igazán nyeri el a fogyasztók tetszését, ezért nem feltétlenül erre az időpontra kellene összpontosítaniuk, amennyiben több embert szeretnének elérni – mondta az egyetemi tanár.

A kényelem és az információhiány szintén sokakat, a válaszadók csaknem ötödét tántorítja el, emellett a szűk termékkínálatot is gyakran kifogásolják. Különösen Magyarországon reneszánszukat élik a termelői piacok, hiszen a jogszabályi környezet nagyon kedvező. Vagyis a piacokat üzemeltető menedzsereknek kell leginkább meghallaniuk a felmérésben rejlő üzeneteket, átgondolva azt, hogy melyik nap és mikor érdemes nyitva tartani – tette hozzá.

A felmérés szerint a termelői piacon vásárlók leggyakrabban középkorú, városban élő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szellemi dolgozók, akiknek van gyerekük.