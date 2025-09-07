ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Árusok az Agrárminisztérium épületének árkádjai alatt az árusítóhely megnyitójának napján, 2022. szeptember 16-án. Péntekenként 8 és 14 óra között várják a vásárlókat az árusok adalékmentes termékeikkel.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kiderült, mi a fő gond a termelői piacokkal – meglepő módon nem az árak

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Reneszánszukat élik a termelői piacok Magyarországon, de a távolság és a kedvezőtlen nyitvatartási idő sokakat visszatart – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem legfrissebb felméréséből.

A termelői piacokról készítettek reprezentatív online felmérést Magyarországon, Olaszországban és az Egyesült Királyságban a Budapesti Corvinus Egyetem, a Newcastle-i Egyetem és a Debreceni Egyetem kutatói. Kifejezetten magas volt mindhárom országban azoknak az aránya – átlagosan 64 százalék –, akik azt mondták, hogy a felmérés előtti hat hónapban legalább egyszer vásároltak termelői piacon; Magyarországon az ő arányuk ennél kicsit magasabb, 75 százalék, az Egyesült Királyságban viszont alacsonyabb, 51 százalék volt – mondta az InfoRádióban a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

„A termelői piacokon általában magasabbak az árak, mint mondjuk egy szupermarketben vagy hipermarketben, és jellemzően szezonális élelmiszerek és mezőgazdasági termékek, termények érhetőek el, amin nem igazán lehet változtatni. Nem úgy, mint a távolságon” – jegyezte meg Török Áron, ugyanis a fogyasztók két legfőbb problémája a termelői piacokat illetően, hogy milyen messze van a lakhelyüktől, valamint a nyitvatartási idő. A válaszok alapján ez különösen érvényes az olasz és magyar vásárlók esetében.

Magyarországon jellemzően szombat kora reggeltől délelőttig szoktak azok a piacok nyitva lenni, amelyek hetente csak egyszer működnek. A felmérés alapján ez nem igazán nyeri el a fogyasztók tetszését, ezért nem feltétlenül erre az időpontra kellene összpontosítaniuk, amennyiben több embert szeretnének elérni – mondta az egyetemi tanár.

A kényelem és az információhiány szintén sokakat, a válaszadók csaknem ötödét tántorítja el, emellett a szűk termékkínálatot is gyakran kifogásolják. Különösen Magyarországon reneszánszukat élik a termelői piacok, hiszen a jogszabályi környezet nagyon kedvező. Vagyis a piacokat üzemeltető menedzsereknek kell leginkább meghallaniuk a felmérésben rejlő üzeneteket, átgondolva azt, hogy melyik nap és mikor érdemes nyitva tartani – tette hozzá.

A felmérés szerint a termelői piacon vásárlók leggyakrabban középkorú, városban élő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szellemi dolgozók, akiknek van gyerekük.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Kiderült, mi a fő gond a termelői piacokkal – meglepő módon nem az árak

felmérés

termelői piac

budapesti corvinus egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után

"Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot" - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után

A vezető gólt szerző Varga Barnabás szerint nagyon bosszantó, hogy azután kapták az egyenlítő gólt, hogy végigvédekeztek egy félidőt emberhátrányban, de van a mérkőzésnek pozitív olvasata is a bosszantó végjáték után. Dibusz Dénes szerint is teljesült a minimális cél, de 2-0-ra a magyar válogatott vezetett, ezért lehet most mindenki csalódott.
 

Marco Rossi keserűen kitálalt az ír-magyar után

Orbán Viktor is értékelte az ír-magyar összecsapást - videó

Az első félidő remeklése után hősies helytállás kellett a döntetlenhez: Írország–Magyarország 2–2

A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse meglepetés nélkül ért véget

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ritka égi jelenség lesz ma este: itt lesz a legjobb helyen, aki látni akarja a vörös Holdat

Ritka égi jelenség lesz ma este: itt lesz a legjobb helyen, aki látni akarja a vörös Holdat

Vasárnap este teljes holdfogyatkozás várható, amely az év legjelentősebb csillagászati eseményének ígérkezik, azonban a felhőzet helyenként akadályozhatja a megfigyelést - közölte az idokep.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened odalehet

Neked is ilyen telefonod van? Megszólalt a gyártó: ha ezt nem végzed el rajta, mindened odalehet

A Google kritikus biztonsági figyelmeztetést adott ki Android-felhasználók millióinak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits a Ukrainian government building for first time

Russia hits a Ukrainian government building for first time

At least two people have been killed in the strikes, including a one-year-old baby, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 07:38
A Google fog besegíteni a Revolutnak
2025. szeptember 7. 05:40
Hiába drágulnak a használt autók, nő irántuk a kereslet
×
×
×
×