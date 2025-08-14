Nagy újítás az állampapíroknál – íme, a tudnivalók

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az új megoldás néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámláról teszi lehetővé a tranzakció teljesítését, QR-kód beolvasásával vagy banki alkalmazás megnyitásával. A fizetési mód a "Bankkártya" és a "Pénzszámla és Bankkártya" opciók kiválasztása után érhető el.

A fejlesztés célja a szolgáltatások kényelmének és biztonságának növelése, valamint az állampapír-vásárlás egyszerűsítése - közölték.

Jelenleg mintegy 650 ezer ügyfél használja a WebKincstár és MobilKincstár felületeit, a számlanyitások 60 százaléka online történik, a befektetési tranzakciók 80 százalékát pedig ezeken a csatornákon hajtják végre.

A Magyar Államkincstárnál már közel 1,1 millió értékpapírszámlát vezetnek, a számlákon elhelyezett megtakarítások értéke pedig az idei év során mintegy 600 milliárd forinttal gyarapodott és megközelítette a 9 ezer milliárd forintot.

(Címlapképünk illusztráció.)