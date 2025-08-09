ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat Emőd
A woman relishes the moment under a refreshing shower in a modern bathroom, with natural light streaming in and a breathtaking city view in the background.
Nyitókép: Mystockimages/Getty Images

Radikális változások jönnek a szállodák fürdőszobáinál

Infostart

Az Európai Unió új csomagolási rendelete radikális változásokat hoz az egyszer használatos termékek piacán. A szabályozás célja a csomagolási hulladék csökkentése, valamint a komposztálható, újrahasznosítható és többször használható csomagolások elterjesztése.

A rendelet miatt a szállodákban hamarosan eltűnhetnek a kis samponok, és az egyadagos élelmiszerek is a múlté válhatnak - írja az ujszo.com.

A rendelet három ütemben lép életbe:

  • 2028-tól: Bizonyos termékek esetében kötelezővé válik a komposztálhatóság.
  • 2030-tól: Tilos lesz forgalomba hozni a 70 százalék alatti újrahasznosíthatóságú csomagolásokat.
  • 2040-re: 15 százalékkal kell csökkenteni az egy főre jutó csomagolási hulladékot a 2018-as szinthez képest.

A rendelet hatása a vendéglátóiparra is kiterjed. A jövőben az újratölthető pumpás adagolók, a csomagolásmentes büfék és az utántölthető élelmiszer-adagolók válhatnak általánossá a szállodákban. A fenntarthatóbb rendszerek bevezetése nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is előnyös, mivel hosszú távon költséghatékonyabbak lehetnek.

Riz Katinka, a Reményi Csomagolástechnika Kft. minőségbiztosítási szakértője hangsúlyozta a lapnak, hogy a cél nem a kényelem felszámolása, hanem annak fenntarthatóbb formában történő biztosítása. „Sokan nem is gondolnák, de egy teafiltert is csak akkor lehet komposztálni, ha még a címkéje és a kötőeleme is lebomlik. Ezek az apró részletek is sokat számítanak” – tette hozzá a szakértő.

A csomagolóiparban már ma is léteznek alternatívák: újrahasznosított anyagból készült fóliák, lebomló térkitöltők és papíralapú futártasakok. Az új irány abban is megnyilvánul, hogy a fogyasztók egyre gyakrabban találkozhatnak egyszerűbb, kevesebb anyagot tartalmazó és jól címkézett csomagolásokkal.

