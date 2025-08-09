Radikális változások jönnek a szállodák fürdőszobáinál

A rendelet miatt a szállodákban hamarosan eltűnhetnek a kis samponok, és az egyadagos élelmiszerek is a múlté válhatnak - írja az ujszo.com.

A rendelet három ütemben lép életbe:

2028-tól: Bizonyos termékek esetében kötelezővé válik a komposztálhatóság.

2030-tól: Tilos lesz forgalomba hozni a 70 százalék alatti újrahasznosíthatóságú csomagolásokat.

2040-re: 15 százalékkal kell csökkenteni az egy főre jutó csomagolási hulladékot a 2018-as szinthez képest.

A rendelet hatása a vendéglátóiparra is kiterjed. A jövőben az újratölthető pumpás adagolók, a csomagolásmentes büfék és az utántölthető élelmiszer-adagolók válhatnak általánossá a szállodákban. A fenntarthatóbb rendszerek bevezetése nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is előnyös, mivel hosszú távon költséghatékonyabbak lehetnek.

Riz Katinka, a Reményi Csomagolástechnika Kft. minőségbiztosítási szakértője hangsúlyozta a lapnak, hogy a cél nem a kényelem felszámolása, hanem annak fenntarthatóbb formában történő biztosítása. „Sokan nem is gondolnák, de egy teafiltert is csak akkor lehet komposztálni, ha még a címkéje és a kötőeleme is lebomlik. Ezek az apró részletek is sokat számítanak” – tette hozzá a szakértő.

A csomagolóiparban már ma is léteznek alternatívák: újrahasznosított anyagból készült fóliák, lebomló térkitöltők és papíralapú futártasakok. Az új irány abban is megnyilvánul, hogy a fogyasztók egyre gyakrabban találkozhatnak egyszerűbb, kevesebb anyagot tartalmazó és jól címkézett csomagolásokkal.