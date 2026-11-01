Szajkók ültethetik az új tölgyerdőket a Duna-Dráva Nemzeti Parkban

A szajkók "makkterjesztő" tevékenységét kihasználva segíti elő a kiszáradó erdeifenyves tölgyerdővé alakulását a Duna-Dráva Nemzeti Parkban (DDNP), Németkér közelében - írta a szervezet igazgatósága.

Beszámoltak arról, hogy a DDNP munkatársai a németkéri erdeifenyvesben a fákra úgynevezett szajkótálcákat rögzítenek, melyeket helyi kocsányos, olasz és molyhos tölgy makkal töltenek fel, bízva abban, hogy a szajkók hamar felfedezik és rendszeresen látogatják azokat.

Kiemelték, a szajkók fontos szerepet töltenek be a tölgyek természetes terjesztésében: ősszel nagy mennyiségű makkot gyűjtenek, egyenként vagy kisebb csoportokban a talajba rejtik, hogy később táplálékként elfogyasszák. Az elrejtett makkok egy részét azonban nem találják meg, így azok megfelelő körülmények között kicsírázhatnak, és új csemeték fejlődhetnek belőlük - tették hozzá.

A nemzeti park hangsúlyozta, az a cél, hogy a szajkók e természetes tevékenységére támaszkodva változzon meg az erdőszerkezet, és a fenyvest őshonos fafajokból álló erdő válthassa fel.