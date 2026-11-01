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Nyitókép: Unsplash

Itt az összecsukható zsebgitár telefonra – videó

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A kínai vállalat olyan kiegészítőt fejlesztett korszerű okostelefonjaihoz, ami merőben szokatlan módon használja a készülékek másodlagos kijelzőjét: mini gitárszintetizátorrá alakítható vele az eszköz.

A Xiaomi bemutatta a Xiaomi Pocket Guitar nevű okos, összehajtható mágneses kiegészítőt írja a hvg.hu.

A fekete és piros színben kapható kontroller egy erős mágnessel rögzül a telefon hátuljához, összecsukva pedig a másodlagos kijelző fölé simul. A „gitár” tulajdonképpen a telefon másodlagos kijelzőjét használja ki.

Kinyitáskor az eszköz egyik felén egy sor akkordgomb válik láthatóvá, míg a másikon texturált felület, kiemelkedő bordákkal, amelyek úgy funkcionálnak, mintha húrok lennének. A telefon pedig a Changba nevű, jelenleg csak Kínában elérhető karaoke-alkalmazással együttműködve képes zenét megszólaltatni.

a kis gitár-szintetizátor Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik a telefonhoz, a felhasználók megnyithatják az alkalmazás dedikált előadási részét, és két mód közül választhatnak. Akkord módban a számozott akkordgombokat (I-től VII-ig jelölve) kell lenyomni a bal kézzel, míg a jobb kézzel a texturált panelt kell pengetni. A Ritmus mód jóval egyszerűbb, nem kell tudni, hogy melyik akkordot mikor kell megnyomni. Elég csak a ritmusra pengetni, a többit már az alkalmazás intézi.

A hátlapi funkciók egyébként a Xiaomi 18 Pro sorozatra korlátozódnak. Más Xiaomi telefonokon és iOS 14-es vagy újabb rendszert futtató iPhone-okon a Pocket Guitar továbbra is tud csatlakozni a Changbához, de a lejátszás, a dalok böngészése és a hangolás a telefon előlapi kijelzőjén keresztül történik.

Az eszköz 630 mAh-s akkumulátorral van ellátva, USB-C-n keresztül tölthető, és a Xiaomi állítása szerint akár 30 napos használat is lehetséges egy töltéssel. Az ára Kínában 599 jüan, ami nagyjából 28 ezer forintnak felel meg.

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