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Sorban parkoló autók egy fasor alatt található parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, melyik autókat hajtják agyon leginkább idehaza

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A friss toplistán azok a járművek szerepelnek, amikbe rövid idő alatt a legtöbb megtett kilométert teszik bele a magyar utakon.

Nem feltétlenül a kilométeróra állása árulja el a legtöbbet egy használt autóról, hanem az, hogy mennyi idő alatt gyűltek össze a kilométerek – írja a hvg.hu.

Egy friss felmérés megmutatta, hogy az idehaza ellenőrzött használt autók 6,6 százaléka kifejezetten intenzív használatra utaló jeleket mutatott, azaz éves szinten több mint 36 ezer kilométert tettek meg velük.

Ez havonta átlagosan legylább 3000 megtett kilométert jelent.

A carVertical 2025 januárja és 2026 májusa közötti adatai alapján a Volkswagen Touran vezeti a listát, az ellenőrzött példányok 27,2 százaléka tartozott az intenzíven használt autók közé. Azaz minden negyedik megvizsgált ilyen gépjármű átlépte a meghatározott határértéket. A toplista tehát a következőképpen néz ki:

  1. Volkswagen Touran - 27,2 százalék
  2. Volkswagen Atreon - 21 százalék
  3. Ford Kuga - 17,5 százalék
  4. Skoda Oktavia - 16 százalék
  5. Skoda Superb - 15,6 százalék
  6. Volkswagen Passat - 15,4 százalék
  7. Skoda Kodiaq - 14,6 százalék
  8. Toyota Corolla - 13,1 százalék
  9. Ford S-Max - 12,7 százalék
  10. Ford Mondeo - 11,1 százalék

Az évente megtett 36 ezer kilométer tehát azt jelenti, hogy ezek az autók 5 év alatt legalább 180 ezer kilométert, 10 év alatt pedig 360 ezer kilométert futnak.

A nagy futásteljesítmény mögött gyakran céges használat, taxizás, személyszállítás vagy futármunka állhat. Különösen a városi használat lehet megterhelő, hiszen a folyamatos gyorsítás és fékezés, a járó motorral várakozás, valamint a gyakori ki- és beszállás a futóművet, a hajtásláncot és az utasteret is fokozottan igénybe veszi.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindig könnyű felismerni azokat a használt autókat, amiket korábban munkára használtak, import példányoknál pedig az előélet sem mindig követhető nyomon.

Ideális esetben vásárlás előtt persze a karbantartási előéletet is jó lenne megvizsgálni, hiszen egy rendszeresen hosszú távokon használt, dokumentáltan szervizelt, akár 200 ezer kilométert futott autó is jobb állapotban lehet, mint egy jóval kevesebbet futott, de gyakori hidegindításokkal és rövid városi utakkal terhelt, hiányos előéletű példány.

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