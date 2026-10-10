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Az Apple iPhone 18 Pro telefonja a saját dobozán.
Nyitókép: Unsplash

Emeli a tétet az Apple, még durvább újdonság jön

Infostart

A vállalat idén már mutatott be újabb készülékeket, de a jelek szerint jövő év elején újabb, minden eddiginél vékonyabb eszközzel jelentkezhet.

Miután az Apple csak az iPhone 18 Prót és az iPhone 18 Pro Maxot, valamint az iPhone Duót mutatta be szeptember elején, egyértelművé vált, hogy 2027 tavaszán lesz még egy kör – írja a hvg.hu. Hozzáteszik, a várakozások szerint akkor mutatkozhat majd be az iPhone 18, valamint az iPhone 18e, és a pletykák szerint jön melléjük a szupervékony mobil, az iPhone Air folytatása is.

Az újabb iPhone Air-ről már voltak híresztelések az elmúlt hónapokban, most pedig újabb részleteket osztott meg a készülékről a koreai Naver. A lap szerint az iPhone Air 2 még az elődjénél is vékonyabb lehet, ami nem kis teljesítmény, tekintve, hogy az iPhone Air mindössze 5,6 mm vastag.

A napvilágot látott információk szerint az új készülék 5,2 milliméter vastag lesz, azaz 0,4 milliméterrel vékonyabb, mint az elődje.

Bár ez nem tűnik túl nagy változásnak, mivel fizikailag lesz kisebb a készülék, ez annyit jelent: az akkumulátornak is kevesebb hely jut majd. Ez praktikusan alacsonyabb üzemidővel járna, ám a cég állítólag ugyanazt a nagy energiasűrűségű akkumulátort szereli a modellbe, mint az iPhone 18 Próba és az iPhone 18 Pro Maxba is, így az üzemidő nemhogy nem csökken, de még növekedni is fog. Igaz, a méretcsökkenés miatt ez nem lesz egy óriási változás – írja a lap.

Úgy hírlik, a szupervékony iPhone váza nem változik majd, így az iPhone Air 2-nél is titán keretre lehet számítani. A belsejében az A20 Pro chip dolgozhat, míg a hátoldalra felkerülhet egy 48 megapixeles szenzorral ellátott ultraszéles-látószögű egység. A kijelző mérete, a memória mennyisége és a szelfikamera állítólag nem változik.

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