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A Google saját mesterséges intelligenciájának, a Gemininek a logója 3D illusztráción.
Nyitókép: Unsplash

Nagy nap a mai a Gemini történetében, gyökeres változások lépnek életbe

Infostart

Még ha úgy is tűnik, az AI-használat nincs ingyen, a Google is meghozta azt a döntést, hogy merőben új stratégiába kezd. Egynémely előfizetők elesnek például a Pro verziótól, de az ingyenes változat is „butább” lesz.

Jelentős változásokat vezet be a Google a Gemini használatában, megváltozik ugyanis, hogy az egyes felhasználók milyen Gemini-modellekhez férhetnek hozzá – írja a Google híradása nyomán a hvg.hu.

Október 9-től kezdődően azok a felhasználók, akik nem fizetnek a Geminiért, nem férhetnek hozzá a (3.6) Flashhez vagy a (3.1) Próhoz. Az ingyenes Gemini tehát nem szűnik meg, a hozzáférés viszont szűkebb lesz. Eközben az AI Plus előfizetői a Flash-Lite és a Flash verziókra korlátozódnak, a Pro számukra már nem lesz elérhető. Ezeket a felhasználókat „e-mailben tájékoztatják majd arról, hogy számukra mikor lépnek életbe a módosulások”. Az AI Pro és AI Ultra előfizetők a frissített modellstruktúra keretében továbbra is hozzáférhetnek a Flash-Lite, a Flash és a Pro modellekhez. Vagyis

az új kínálat határozott különbséget tesz a Gemini ingyenes és olcsóbb csomagjai, valamint a prémium előfizetések között,

a Pro modellhez való hozzáférés mostantól gyakorlatilag az AI Pro és AI Ultra felhasználók számára van fenntartva.

Az új rendszerben nem csupán azt választhatja ki a felhasználó, hogy melyik Gemini-modellt szeretné használni, hanem egynémely esetben azt is, hogy a chatbont mennyit „gondolkodjon” a válaszon. A vállalat emellett különböző „gondolkodásmódokat” is kínál: a Standard thinking gyorsabb válaszokra optimalizált, míg az Extended thinking több időt és számítási kapacitást fordít az összetettebb problémákra. Az AI Ultra előfizetők számára ezen felül elérhető a Deep Think is, amely a Google szerint még fejlettebb, párhuzamos érvelést tesz lehetővé.

Azt viszont érdemes tudni, hogy

minél komolyabb gondolkodást kér valaki az AI-modelltől, annál több használati kreditet fog elfogyasztani a Gemini.

Az új rendszerben ugyanis a limitek nem egyszerűen az elküldött üzenetek számától függnek, hanem a feladat és az alkalmazott funkciók számítási igényétől is. Ha kimerül a keret, azt jelzi a rendszer, közölve, hogy mikor frissül majd újra.

Az új rendszerből egy, az eddigiektől eltérő stratégia körvonalazódik ki: az ingyenes Gemini a gyors, hétköznapi használatra marad. Az AI Plus azok számára lehet érdekes, akiknek több kapacitásra és a Flash modellre van szükségük. Az AI Pro és az AI Ultra pedig azoknak lehet hasznos, akik a legfejlettebb modellhez és a nagyobb használati kerethez szeretnének hozzáférni.

Még ha a változás nem is tűnik olyan jelentősnek, a háttérben átalakítások zajlanak a hvg.hu cikke szerint. A Google egyre inkább különválasztja az egyszerű, gyors AI-használatot a nagy számítási teljesítményt igénylő feladatoktól.

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