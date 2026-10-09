Minden eddiginél vizuálisabb irányba terelik tovább a ChatGPT-t

Szakít az OpenAI a főleg szöveges ChatGPT-válaszokkal. A cég szerdán bejelentette: a GPT-6 modellek ezentúl hozzáférést kapnak az új, „intelligens interfész” (Intelligent UI) funkcióhoz, amely révén a chatbot több vizuális – és kevesebb szöveges – tartalmat jeleníthet meg a válaszaiban – írja a Gizmodo híradása nyomán a hvg.hu.

Ilyen vizuális elemek lehetnek a grafikák, a megérinthető gombok, magyarázó ábrák, illetve az „interaktív élmények” is. Az OpenAI megjegyezte, indokolt esetben a modell közvetlenül beépíti ezeket a vizualizációkat vagy interaktív elemeket a válaszaiba.

A szemléltetéshez a vállalat egy kerékpárt vett alapul. A chatbot egy robbantott ábrán minden alkatrészéhez vizualizációt és kattintható gombot rendelt, amelyekkel a felhasználó további információkat gyűjthet az egyes alkatrészekről.

A funkció teljesen automatikusan működésbe lép, ha a ChatGPT úgy véli, hasznos lehet a felhasználónak. Az újdonság legelőször a ChatGPT Plus, Pro, Business és Enterprise előfizetőinél jelenik meg.