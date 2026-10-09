Éjjel betört az ősz, a csapadék késik – időjárás

Csütörtökön az Alföldön volt, ahol 28-29 fok volt a csúcs, ez 9-10 fokkal melegebb az ilyenkor szokásosnál. A hidegfronttal azonban véget ért a vénasszonyok nyara.

Csapadék terén bár nem teljesít jól a front, azért a hétvégén érkező ciklon még szépíthet a várható mennyiségeken, bár a pályájában bőven van bizonytalanság a HungaroMet közlése szerint.

Éjszaka a front északnyugat felől délkeleti irányba átvonult Magyarországon.

Pénteken napközben a front mögött felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, sőt a délnyugati harmad kivételével csökken is a felhőtakaró, így általában több órára kisüt a nap, a csapadék pedig mindenhol megszűnik.

Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, 16 és 22 Celsius-fok közott lesz a csúcs.

A szél erős lesz, de inkább csak reggel, délelőtt.