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Szél kuszálja egy fiatal nő haját a szabadban.
Nyitókép: Getty Images/pixdeluxe

Éjjel betört az ősz, a csapadék késik – időjárás

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Érkezik a hidegfront, de sok csapadékot ne várjunk tőle. Mindenesetre az északnyugati szél feltámad, amivel több fokkal hűvösebb levegő érkezik, véget ér a vényasszonyok nyara.

Csütörtökön az Alföldön volt, ahol 28-29 fok volt a csúcs, ez 9-10 fokkal melegebb az ilyenkor szokásosnál. A hidegfronttal azonban véget ért a vénasszonyok nyara.

Csapadék terén bár nem teljesít jól a front, azért a hétvégén érkező ciklon még szépíthet a várható mennyiségeken, bár a pályájában bőven van bizonytalanság a HungaroMet közlése szerint.

Éjszaka a front északnyugat felől délkeleti irányba átvonult Magyarországon.

Pénteken napközben a front mögött felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, sőt a délnyugati harmad kivételével csökken is a felhőtakaró, így általában több órára kisüt a nap, a csapadék pedig mindenhol megszűnik.

Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, 16 és 22 Celsius-fok közott lesz a csúcs.

A szél erős lesz, de inkább csak reggel, délelőtt.

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