Áztató eső jön, több helyen is – itt az előrejelzés

Szombat estétől végre nagyobb területen hullhat csapadék – jelezte az Időkép, hozzátéve, hogy szombaton napközben már felhősebb időre készülhetünk, a délutáni óráktól kezdve délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az ország nyugati, majd középső tájain megkezdődhet a csapadékhullás.

A csendes, áztató eső a szombat éjjeli, vasárnap hajnali órákban hullik,

a várhatóan több órán át elnyúló csapadék segíti majd, hogy a száraz felszínre érkező esőnek legyen ideje beszivárogni a talajba.

Vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik, így napközben már az ország keleti megyéiben is számítani kell az esőre, záporokra.