ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
325.88
bux:
141261.98
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
esőő zápor zivatar időjárás esernyő
Nyitókép: Pixabay

Áztató eső jön, több helyen is – itt az előrejelzés

Infostart

A csütörtök-pénteki hidegfront kevés csapadékot hozott.

Szombat estétől végre nagyobb területen hullhat csapadék – jelezte az Időkép, hozzátéve, hogy szombaton napközben már felhősebb időre készülhetünk, a délutáni óráktól kezdve délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az ország nyugati, majd középső tájain megkezdődhet a csapadékhullás.

A csendes, áztató eső a szombat éjjeli, vasárnap hajnali órákban hullik,

a várhatóan több órán át elnyúló csapadék segíti majd, hogy a száraz felszínre érkező esőnek legyen ideje beszivárogni a talajba.

Eső valószínűsége

Vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik, így napközben már az ország keleti megyéiben is számítani kell az esőre, záporokra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Áztató eső jön, több helyen is – itt az előrejelzés

időjárás

előrejelzés

eső

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentéseket tett Magyar Péter és Vitézy Dávid

Fenékküszöb, sport-összeférhetetlenség, költségvetés, egészségügy, vagyonadó-ekho-kata és közlekedési, illetve egyéb beruházások is napirendre kerültek a bejelentések között a rendkívüli időpontban kezdődött kormányzati sajtótájékoztatón. Kiderült az is, hogy 25 forinttal csökken a 7,5 tonna fölötti dízeles járművek jövedéki adója.
 

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Nyomás alá került a csütörtöki kereskedésben az OTP, ennek eredményeként jelentős eséssel zárt a BUX, ma azonban markánsabb felfelé korrekciót látni a bankpapír piacán, és ezzel együtt a BUX indexben is. A nemzetközi hangulat inkább pozitív, bár az amerikai indexek vegyesen zártak és Ázsiában is felemás elmozdulásokat látni a tőzsdéken, az európai tőzsdéken határozott emelkedések vannak. Makroadatok tekintetében csendes lesz a nap külföldön, a befektetők továbbra is a kötvényhozamok és az olajár alakulására figyelnek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hibát követ el a legtöbb fiatal pár: megszólalt a szakértő, ezen bukhat el a kapcsolat

Súlyos hibát követ el a legtöbb fiatal pár: megszólalt a szakértő, ezen bukhat el a kapcsolat

A fizetés és a pénzügyek témája továbbra is az egyik legkényesebb kérdés az ismerkedés során.

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 05:00
Éjjel betört az ősz, a csapadék késik – időjárás
2026. október 9. 04:00
Nagy nap a mai a Gemini történetében, gyökeres változások lépnek életbe
×
×