Sárga figyelmeztetés a fél országra – térkép

A HungaroMet kedd reggel kiadott figyelmeztetése alapján csaknem a teljes nyugati országrészre citromsárga jelzést adtak ki a továbbra is heves esőzés miatt.
Az előrejelzés szerint nem csak a sárga részeken fog esni, hanem másutt is, legfeljebb nem annyi.
Este aztán a Dunántúl északnyugati részén a csapadék havas esőre, a Bakonyban hóba megy át, míg az Alföldön heves szél teszi elviselhetetlenné az időjárást – derül ki a Híradó.hu összeállításából.
A hőmérsékleti kontraszt nagy lesz: míg a Viharsarokban 15 fok fölötti csúcs is lehet, míg a nyugati országrészben alig fagypont fölött. Este 2-7 fok lehet.
A csapadékösszeg a nap folyamán a 20 millimétert is meghaladhatja, helyenként akár a 30-at is, ami három heti adagnak felel meg.