ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.79
usd:
331.35
bux:
108125.04
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
eső
Nyitókép: Pixabay

Sárga figyelmeztetés a fél országra – térkép

Infostart

A Pécs-Eger sávtól nyugatra, csaknem az országhatárig még kedden is vigasztalanul esni fog az eső. Persze a Tiszántúlon is eshet még.

A HungaroMet kedd reggel kiadott figyelmeztetése alapján csaknem a teljes nyugati országrészre citromsárga jelzést adtak ki a továbbra is heves esőzés miatt.

Esik és esik.
Esik és esik.

Az előrejelzés szerint nem csak a sárga részeken fog esni, hanem másutt is, legfeljebb nem annyi.

Este aztán a Dunántúl északnyugati részén a csapadék havas esőre, a Bakonyban hóba megy át, míg az Alföldön heves szél teszi elviselhetetlenné az időjárást – derül ki a Híradó.hu összeállításából.

A hőmérsékleti kontraszt nagy lesz: míg a Viharsarokban 15 fok fölötti csúcs is lehet, míg a nyugati országrészben alig fagypont fölött. Este 2-7 fok lehet.

A csapadékösszeg a nap folyamán a 20 millimétert is meghaladhatja, helyenként akár a 30-at is, ami három heti adagnak felel meg.

Kezdőlap    Életmód    Sárga figyelmeztetés a fél országra – térkép

figyelmeztetés

időjárás

eső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörte a csendet Oroszország: véleményt mondott a Kreml a kiszivárgott béketervekről

Megtörte a csendet Oroszország: véleményt mondott a Kreml a kiszivárgott béketervekről

Kommentálta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az orosz-ukrán háborút lezárni hivatott béketerveket, az ezekről kiszivárgott sajtóinformációkat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riadót fújt a kiberszakértő: nagyon aljas a csalók új módszere, már a közüzemi számlánk is bánhatja

Riadót fújt a kiberszakértő: nagyon aljas a csalók új módszere, már a közüzemi számlánk is bánhatja

A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

Russia and Ukraine trade attacks after days of intense talks over a US-backed plan for ending the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 11:56
Mentett állat ölte meg a nagymamát
2025. november 22. 10:25
Kezdődik a balatoni kocsolyaszezon, kilenc helyen hamarosan indulhat a siklás
×
×
×
×