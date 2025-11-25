Sárga figyelmeztetés a fél országra – térkép

A HungaroMet kedd reggel kiadott figyelmeztetése alapján csaknem a teljes nyugati országrészre citromsárga jelzést adtak ki a továbbra is heves esőzés miatt.

Esik és esik.

Az előrejelzés szerint nem csak a sárga részeken fog esni, hanem másutt is, legfeljebb nem annyi.

A területek A veszélyjelzést szerint nyolc vármegyére – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala – adták ki.

Este aztán a Dunántúl északnyugati részén a csapadék havas esőre, a Bakonyban hóba megy át, míg az Alföldön heves szél teszi elviselhetetlenné az időjárást – derül ki a Híradó.hu összeállításából.

A hőmérsékleti kontraszt nagy lesz: míg a Viharsarokban 15 fok fölötti csúcs is lehet, míg a nyugati országrészben alig fagypont fölött. Este 2-7 fok lehet.

A csapadékösszeg a nap folyamán a 20 millimétert is meghaladhatja, helyenként akár a 30-at is, ami három heti adagnak felel meg.