Bonyolódik az időjárási helyzet

A látási viszonyok javulását követően túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk szerdán. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak Sopron tágabb térségében lengedezhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű.

A nyugodt idő egy-két napig biztosan kitart, de a mostani számítások szerint egy hidegcsepp húzódik fölénk a hétvégén, ez pedig bonyolultabbá teszi az előrejelzést – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. Csütörtök-péntek kissé erősödhet a ködre, illetve rétegfelhőzetre való hajlam, különösen a hajnali és reggeli órákban.