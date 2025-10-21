Vonathosszabbításról tett bejelentést a MÁV, sok ezer embert fog érinteni

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére. Több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

Szükség esetén a Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető buszjáratokkal is segíti az utasok közlekedését. A közlemény szerint érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást is.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A Volánbuszok október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek járnak.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között az őszi szünet miatt tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-ától 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik; a H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes; a H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.