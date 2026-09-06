Itt a fóti lopós Gombóc Artúr

Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 4-én késő délután elcsatolt egy jelentősebb édességkészletet az egyik fóti áruházból – írja a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított a bejárathoz húzta a megpakolt bevásárlókosarat, majd azon keresztül fizetés nélkül távozott az üzletből.

Az elkövető összesen

120 tábla Moser Roth csokoládét és 40 tábla Moser Roth étcsokoládét vitt magával,

amivel 203 840 forint kárt okozott az áruháznak. A hatóságok az augusztus elején történt esettel kapcsolatban szeptember elején tették közzé a lakossági felhívást.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az elkövetőt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál a 06-1-236-28-97 telefonszámon, a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.