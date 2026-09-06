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Nyitókép: Unsplash

Itt a fóti lopós Gombóc Artúr

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Százhatvan tábla csokoládét fizetés nélkül kivivő férfit keres a rendőrség.

Kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 4-én késő délután elcsatolt egy jelentősebb édességkészletet az egyik fóti áruházból – írja a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított a bejárathoz húzta a megpakolt bevásárlókosarat, majd azon keresztül fizetés nélkül távozott az üzletből.

Az elkövető összesen

120 tábla Moser Roth csokoládét és 40 tábla Moser Roth étcsokoládét vitt magával,

amivel 203 840 forint kárt okozott az áruháznak. A hatóságok az augusztus elején történt esettel kapcsolatban szeptember elején tették közzé a lakossági felhívást.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az elkövetőt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál a 06-1-236-28-97 telefonszámon, a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Itt a fóti lopós Gombóc Artúr

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Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
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