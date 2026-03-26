Szerencsejátékon elvesztette a lakbért, majd halálra szurkálta feleségét egy újpesti férfi

Vádat emeltek és hosszú börtönbüntetést indítványoztak egy 45 éves férfi ellen, aki megölte a feleségét – közölte honlapján az ügyészség.

A pár 2023-ban házasodott össze, de a férfit még abban az évben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. 2024 nyarának végén szabadult, és a nő által bérelt, IV. kerületi lakásba költöztek. Az együttélés anyagi terheit döntően a feleség viselte, aki már korábban is a saját jövedelmi lehetőségeit és banki hitelkeretét meghaladó anyagi támogatást, illetve kölcsönt nyújtott a férfinak. A férfi 2024 decemberében bevallotta, hogy szerencsejátékon elveszítette a lakásbérletre szánt pénzt. Emiatt összekülönböztek,

a férfi ekkor egy késsel többször megszúrta feleségét, aki életét vesztette.

A férfi elvette a nő mobiltelefonját azért, hogy hozzáférjen felesége bankszámlájához. Arról két ismerősének is utalt összesen 800 ezer forintot, akiktől valótlan indokkal azt kérte, hogy a pénzt vegyék fel és adják át. A pénz megszerzését követően a telefont egy szemetesbe, a kést egy csatornába dobta, majd elrejtőzött.

A nyomozók 2025 júliusában külföldön fogták el a férfit, aki jelenleg letartóztatásban van.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt emberölés bűntettével, kifosztással és a bankszámlát érintő csalással vádolta meg, és vele szemben hosszú tartamú börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozza, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.