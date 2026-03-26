ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
339.51
bux:
121581.64
2026. március 27. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Szerencsejátékon elvesztette a lakbért, majd halálra szurkálta feleségét egy újpesti férfi

Infostart

Az elkövető a gyilkosságot követően elvette a nő mobiltelefonját, hogy hozzáférjen felesége bankszámlájához, majd két ismerősének összesen 800 ezer forintot utalt át.

Vádat emeltek és hosszú börtönbüntetést indítványoztak egy 45 éves férfi ellen, aki megölte a feleségét – közölte honlapján az ügyészség.

A pár 2023-ban házasodott össze, de a férfit még abban az évben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. 2024 nyarának végén szabadult, és a nő által bérelt, IV. kerületi lakásba költöztek. Az együttélés anyagi terheit döntően a feleség viselte, aki már korábban is a saját jövedelmi lehetőségeit és banki hitelkeretét meghaladó anyagi támogatást, illetve kölcsönt nyújtott a férfinak. A férfi 2024 decemberében bevallotta, hogy szerencsejátékon elveszítette a lakásbérletre szánt pénzt. Emiatt összekülönböztek,

a férfi ekkor egy késsel többször megszúrta feleségét, aki életét vesztette.

A férfi elvette a nő mobiltelefonját azért, hogy hozzáférjen felesége bankszámlájához. Arról két ismerősének is utalt összesen 800 ezer forintot, akiktől valótlan indokkal azt kérte, hogy a pénzt vegyék fel és adják át. A pénz megszerzését követően a telefont egy szemetesbe, a kést egy csatornába dobta, majd elrejtőzött.

A nyomozók 2025 júliusában külföldön fogták el a férfit, aki jelenleg letartóztatásban van.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt emberölés bűntettével, kifosztással és a bankszámlát érintő csalással vádolta meg, és vele szemben hosszú tartamú börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozza, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Kezdőlap    Bűnügyek    Szerencsejátékon elvesztette a lakbért, majd halálra szurkálta feleségét egy újpesti férfi

gyilkosság

vádemelés

késelés

börtönbüntetés

feleség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 12:47
Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását
2026. március 27. 09:36
Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil
×
×