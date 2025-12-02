ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 2. kedd
hacker phishing scam during coronavirus pandemic cyber security concept
Nyitókép: thomaguery/Getty Images

Ne dőljön be az ilyen SMS-nek, mert minden pénzét vihetik

Infostart / MTI

Csalók élnek vissza a jegybank nevével, SMS-üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre szólítják fel az ügyfeleket, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az MNB telefonos ügyfélszolgálatára érkezett információk szerint kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző arculati elemekkel ellátott SMS-üzeneteket küldenek, amelyben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenetet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát.

Az MNB hangsúlyozta: mindkét üzenet célja az adathalászat, a kért felületeken a bizalmas banki számla vagy/és kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét a számlájukról. Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Ugyanakkor több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, ezzel nemcsak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól - emelték ki.

Az MNB ügyfélszolgálata, a vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megad az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről.

2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
