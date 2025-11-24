ARÉNA - PODCASTOK
Sad and lonely senior gray-haired Caucasian woman talking on the mobile phone, receiving bad news. Loneliness and aging concept
Nyitókép: Gligatron/Getty Images

Hárommiliót csaltak ki az idős asszonytól a románok

Infostart

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte két román állampolgárságú férfi letartóztatását, akik - eddig ismeretlen - társukkal egy 77 éves tiszafüredi nőtől csaltak ki hárommillió millió forintot azzal, hogy az Interpoltól telefonálnak, és a pénzzel a nő a fián tud segíteni - közölte a Szolnoki Járási Ügyészség.

A tájékoztatás szerint a Tiszafüredi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt indítványozta a két román állampolgárságú férfi letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a 35 és 26 éves férfiak eddig ismeretlen harmadik társa 2025. november 13-án délelőtt telefonon egy 77 éves tiszafüredi nőnek azt mondta, hogy az Interpoltól telefonál, és Debrecenbe tart azért, hogy a sértett fiát képviselje, aki jelenleg letartóztatásban van, mert kábítószert és fegyvert találtak nála.

A férfi továbbá közölte az idős asszonnyal, hogy 20 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy a fiát szabadon bocsássák

- olvasható.

A sértett azt válaszolta a csalónak, hogy csak 3 millió forintja van. Az ismeretlen telefonáló ekkor közölte, hogy ez az összeg is elegendő lehet a fia szabadon bocsátásához, ezért tegye azt bele egy táskába. Azt is közölte a férfi, hogy táskával menjen ki az idős nő a kapu elé, ahová nemsokára érkezni fog egy külföldi férfi, akihez azonban a sértettnek nem szabad hozzászólnia.

Az ismeretlen telefonáló azt mondta a nőnek, hogy a külföldi férfi annyit fog mondani, hogy "Attila", ezután pedig a sértett adja át neki a pénzt.

Az idősebb gyanúsított ezt követően, kis idő elteltével gyalogosan megjelent a sértett lakóházánál, ahol a megbeszélteknek megfelelően átvette a pénzt tartalmazó táskát, miközben fiatalabb társa a közelben egy személygépkocsiban indulásra készen várta, majd a férfiak a helyszínről elhajtottak.

A járási ügyészség azért indítványozta a két férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésük, elrejtőzésük veszélye. A páros által használt személygépkocsi országszerte több folyamatban lévő büntetőeljáráshoz is köthető, valamint a fiatalabb férfival szemben a Szegedi Rendőrkapitányságon büntetőeljárás van folyamatban, szintén csalás bűntette miatt, amely ügyben - mostani elfogását követően - gyanúsítottként ki is hallgatták. A rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a gyanúsítottak több hasonló bűncselekményt követtek el.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsítottak letartóztatását elrendelte.

