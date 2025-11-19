Gyárfás Tamás hiába kéri ügye felülvizsgálatát, de a Kúria dönt

Gyárfás Tamás jogerős ítéletének hatályában tartását indítványozta a Legfőbb Ügyészség a Kúriánál – értesült a Magyar Nemzet.

A korábbi sportvezetőt és médiavállalkozót áprilisban ítélte felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt hét év szabadságvesztésre a Fenyő-gyilkosság ügyében a Fővárosi Ítélőtábla, ám Gyárfás Tamás a döntéssel szemben felülvizsgálati indítványt nyújtott be, így a Kúriának kell döntenie.

Az ügyészség közlése szerint szerint „az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt Gyárfás Tamás és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben a jogerős ítélettel szemben a terheltek védői felülvizsgálati indítványt nyújtottak be. A Kúria a felülvizsgálati indítványokat 2025 szeptemberében, illetve 2025 októberében küldte meg a Legfőbb Ügyészségre nyilatkozattétel céljából”.

A Legfőbb Ügyészség „Gyárfás Tamás tekintetében a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta”, másrészt nem találta alaposnak, ezért indítványozta, hogy a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn.

A másik terhelt, Portik Tamás esetében a Legfőbb Ügyészség nyilatkozatának előkészítése folyamatban van.

Gyárfás Tamás május óta börtönben van, fogva tartását a beszámoló szerint nehezen viseli.

A Kúriára nem vonatkozik határnap.

Ismert, Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost. 2011 februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Rohácot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában. 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával. Az ügyben áprilisban született jogerős döntés, Gyárfás Tamás felbujtásért hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.