2025. október 31. péntek Farkas
Prison Cell Bars - Black and White
Nyitókép: DanHenson1/Getty Images

Súlyos börtönbüntetést kapott a kegyetlen borsodi gyilkos

Infostart / MTI

Aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt tizenöt év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék egy férfit, aki olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy a nő belehalt sérüléseibe - közölte a törvényszék.

A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak nagycsécsi ingatlanában, kapcsolatuk azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023 szeptemberében megromlott. Egy novemberben történt bántalmazás miatt a sértett feljelentést tett a vádlottal szemben, amelyről később azt állította, hogy visszavonta.

A vádirat szerint 2023 decemberében, amikor a sértett az éjszakai órákban hazaérkezett munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele, és kérdőre vonta, mivel aznap a nyomozóhatóság tagjai egy gyanúsítotti kihallgatásra szóló idézést kézbesítettek részére. Ebből nyilvánvalóvá vált számára, hogy az asszony nem vonta vissza a feljelentését. A sértett ezt tagadta, amit a vádlott nem hitt el, és az ágyon ülő sértettet több alkalommal fejen ütötte,

majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütötte és taposta.

Ezt követően a férfi lefeküdt a nő mellé, és az éjszakai órákban azt észlelte, hogy sértett már nem lélegzik, nincs pulzusa, segítséget azonban nem hívott, hanem elaludt. Másnap reggel azt tapasztalta, hogy élettársa teste kihűlt, ennek ellenére csak órákkal később közölte egyik ismerősével, hogy a bántalmazott meghalt.

A törvényszék közleménye szerint a nő halálát a taposás és térdelés folytán bekövetkezett sorozat-bordatörés miatti légzési-keringési elégtelenség okozta, és a bántalmazás az átlagosat lényegesen meghaladó testi-lelki gyötrelemmel járt. A vádlott részletes, tényfeltáró beismerő vallomást tett, ám védekezése szerint szándéka csupán sérülés okozására irányult.

Ezzel szemben a törvényszék álláspontja szerint az elkövetés folyamatos, kitartó jellege, a tettlegesség többszöri ismétlődése, a fejet és a törzset célzó ütések, valamint

a cselekmény után tanúsított teljes közömbösség arra engedtek következtetni, hogy a férfinak ölési szándéka volt.

Az ítélet szerint a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható, mellékbüntetésként tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Súlyosító körülményként értékelték a vádlott korábbi bántalmazás miatti elítélését, a cselekmény kétszeres minősültségét, és hogy azt élettársa sérelmére követte el.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője elsődlegesen téves jogi minősítés, másodlagosan enyhítés érdekében fellebbezett, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

gyilkosság

emberölés

különös kegyetlenség

