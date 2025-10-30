Durva vita volt, megkéseltek egy albérlőt

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy nézeteltérés miatt mellkason szúrta a korábbi bérlőjét – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2022-ben megengedte volt élettársa fiának - a sértettnek -, hogy odaköltözzön a dunakeszi otthonába. A sértett italozó életmódot folytatott, és nem fizetett bérleti díjat a vádlottnak, aki 2023-ban elküldte.

2025. január 29-én, este, a vádlott és a sértett egy buszmegállóban futott össze. A két ittas férfi között vita bontakozott ki a tartozás összegén, és azon, hogy a sértett miért nem fizetett bérleti díjat.

A felek lökdösni kezdték egymást, majd a vádlott a táskájából elővett egy 12 centiméter pengehosszúságú vadásztőrt, és azzal egyszer mellkason szúrta a sértettet.

A vádlott a sértettet magára hagyta a buszmegállóban, majd a szemközti dohányboltba tért be. Az időközben kiérkező rendőrök az elkövetőt elfogták.

A férfit kórházba vitték, ahol sérüléseit ellátták. Figyelemmel a sérült testtájékra, az elkövetés eszközére és módjára, a szúrás a sértett halálát is eredményezhette volna.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettének kísérletével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását, illetve a vadásztőr elkobzását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.