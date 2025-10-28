ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Nyitókép: Pexels

Megölte és elásta egy ismerősét a házaspár

Infostart

A pár egy hétvégi háznál veszett össze a lengyel sértettel, akit a férfi a nő segítségével leütött, majd megfojtott. Ha bűnösnek találják őket, hosszú börtönbüntetésre számíthatnak.

A vádirat szerint a férfi Angliában ismerte meg a lengyel állampolgárságú sértettet, akivel baráti kapcsolatba kerültek. Miután az elkövető hazaköltözött Magyarországra, megismerkedett, majd összeköltözött a nővel – írja közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A sértett 2023 augusztusában megbeszélte a férfival, hogy néhány napra Magyarországra utazik. A lengyel férfi 2023. szeptember 27-én érkezett, majd a Hajdúszoboszlóhoz közeli hétvégi házukban több napot töltöttek együtt.

2023. szeptember 30-án, éjjel, a szomszédok társaságában nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak. Miután a vendégek hajnalban hazamentek, a két férfi között az udvaron vita, majd dulakodás alakult ki. Bementek a házba, ahol folytatták a verekedést, a nő próbálta őket megnyugtatni, és vizet locsolt rájuk. A két férfi azonban tovább birkózott, a vádlott a földre szorította ismerősét, és segítséget kért az élettársától. A nő egy alumínium baseballütőt adott oda a támadónak, aki kétszer tarkón ütötte a hason fekvő férfit. Ezután hanyatt fordította, majd megfojtotta.

A pár elhatározta, hogy az áldozat testét elássák, ezért a mobiltelefonját a főcsatornába dobták, majd a nő a nyomokat eltüntette. A szomszédoknak és a sértett aggódó testvérének azt mondták, hogy ismerősük elment, nem tudják, hol van. Az elkövetők néhány nappal később lebetonozták a holttest feletti földterületet.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség az elkövetőket emberölés bűntettével vádolja, amelyet a nő bűnsegédként követett el. Vádiratában mértékes indítványként kérte, hogy a Debreceni Törvényszék, beismerésük esetén, a férfit 13 év, a nőt 8 év börtönbüntetésre ítélje, továbbá mellékbüntetésül 10, és 8 évre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától.

