2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
Silhouette of a man opening a door to a interior dark room, possibly a bedroom. He is an unrecognisable figure standing in a doorway clenching his fist.
Nyitókép: Getty Images/ Robin Beckham

Eljárt a keze a kollégiumi felügyelőnek

Infostart / MTI

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy kollégiumi felügyelő ellen, aki bántalmazott egy kiskorú diákot egy borsodi kisvárosban – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a férfi múlt év november végétől idén márciusig dolgozott kollégiumi nevelőként a borsodi kisvárosban működő középfokú oktatási intézményben. Márciusban egy éjszakai szolgálat alatt szóváltásba került az egyik szobában lakó kiskorú diákkal, majd a fiú bal kezét hátra csavarta és többször tenyérrel tarkón ütötte.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Mivel a vádlott a cselekmény elkövetésekor szolgálatban lévő kollégiumi felügyelő volt, így közfeladatot ellátó személynek minősül és közfeladatának ellátása alatt bántalmazta a kollégistát – írta a helyettes sajtószóvivő, hozzátéve, hogy az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Eljárt a keze a kollégiumi felügyelőnek

