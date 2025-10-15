ARÉNA - PODCASTOK
Óriási rajtaütés zajlott szerdán, közel 50 helyszínen csaptak le a rendőrök

Infostart / MTI

Szerda reggel elindult az utóbbi évek, illetve a Delta program legnagyobb szabású, összehangolt kábítószer-ellenes rendőri akciója, erről Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos számolt be.

A hajtóvadászat nemcsak folytatódik, hanem magasabb fokozatba kapcsol – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban annak kapcsán, hogy reggel 47 helyszínen egyszerre zajlott rajtaütés.

Horváth László közölte, az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri akciója indult el szerda reggel Budapesten és az ország számos helyén.

Az akcióban a budapesti mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitánysága vett részt csaknem 500 rendőrrel, a felügyeletet 14 ügyészség gyakorolja.

„Ez a speciális akció a maga nemében egyedülálló” – emelte ki, hozzátéve, hogy a „részletekkel később jövünk”.

„Sehol, semmilyen térben, semmilyen helyszínen nincsenek biztonságban a kábítószerbűnözők. A zéró tolerancia érvényben van és érvényben marad” – jelentette ki a kormánybiztos.

