A rendőrségnél sem bírt kiszállni a kocsiból a félholtra vert élettárs

A Dabasi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki féltékenység miatt súlyosan bántalmazta élettársát.

Az Infostart által is megismert vádirat szerint a Dabas környéki településen élő férfi tavaly július közepén megjelent élettársa – a bűnügy sértettje – lakóhelyén, majd miután a nő beült mellé a személygépkocsiba, a férfi elvette a mobiltelefonját, és abban hűtlenségre utaló jeleket keresett. A féltékeny vádlott a sértettet Örkény külterületére vitte, majd táskájának vállpántját a nő nyakára tekerve kirángatta a gépkocsiból és testszerte ököllel ütlegelni kezdte. Ezt követően a vádlott a sértettet lakóhelyére vitte, ahol az udvaron egy vascsővel több alkalommal is megütötte. Miután a sértett rosszul lett, a férfi a kerti csap alá vonszolta és vizet eresztett a fejére.

A vádlott ezt követően sem hagyott fel cselekményével, tovább folytatta a nő bántalmazását. A földön fekvő sértettet a férfi a hajánál fogva a gyermekmedencéhez húzta, és fejét több alkalommal is a kisebb mélységű vízbe nyomta, majd rugdosni kezdte.

A vádlott, mielőtt hazavitte volna a nőt, megállt a közeli rendőrőrs épülete előtt, és felajánlotta a sértettnek, hogy nyugodtan menjen be és kérjen segítséget.

A nő félelmében mozdulni sem mert, így az autóban maradt.

A férfi végül a sértettet hazavitte, ahol a hozzátartozók értesítették a mentőket.

A sértett testszerte több súlyos, összességében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett a vádlott bántalmazása következtében.

A férfi volt már büntetve korábban súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt, akkor végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntettével, valamint a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábban próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.